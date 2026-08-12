Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman su matrimonio en Portugal

Cascais.- Un año después de hacer público su compromiso, la modelo e influencer Georgina Rodríguez y el astro del fútbol Cristiano Ronaldo confirmaron oficialmente su matrimonio tras celebrar un enlace íntimo en territorio portugués.

La noticia fue difundida por la propia pareja mediante sus redes sociales, donde mostraron las alianzas de recién casados en una publicación conjunta que acumuló un millón de interacciones en apenas diez minutos.

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A través de varios medios de comunicación se conoció que la ceremonia de carácter civil tuvo lugar el martes 11 de agosto de 2026 en la localidad de Cascais, Portugal.

El matrimonio fue confidencial y solo con la familia

Según un comunicado emitido por los contrayentes, el evento se desarrolló en la más estricta confidencialidad y contó únicamente con la presencia de sus cinco hijos, dejando de lado grandes festejos con invitados externos.

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Es de mencionar, que la confirmación llega tras semanas de intensos rumores y una falsa alarma el sábado anterior, cuando cientos de admiradores se agolparon en la catedral de Funchal, en la isla de Madeira, ante la falsa expectativa de un enlace que nunca se realizó en el lugar.

Por el momento, la pareja no ha precisado si organizará una posterior fiesta multitudinaria para familiares y allegados.

Es de recordar, que el vínculo entre la empresaria de 32 años y el delantero de 41 comenzó en 2016, cuando coincidieron en una tienda de lujo en Madrid. Desde aquel primer encuentro y su posterior aparición pública en Disneyland París a finales de ese mismo año, la pareja ha consolidado una de las relaciones más seguidas del deporte y el entretenimiento global.

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