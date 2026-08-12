Charlotte FC cayó ante CF Pachuca

Charlotte, NC.- El Charlotte FC cayó derrotado en casa ante el CF Pachuca en un partido de la Copa de Ligas. Un gol decisivo en el tiempo de descuento le dio la victoria a los visitantes.

It ends in defeat. pic.twitter.com/iPtq2iHxnP — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 12, 2026

El primer parcial, muy igualado, terminó sin goles al descanso.

El extremo Rodolfo Aloko entró al partido en el minuto 58 y tuvo un impacto inmediato, estando a punto de adelantar a los locales. Lee también: El Charlotte FC puso fin a su racha invicta de cuatro partidos ante el Chicago Fire FC

Allan Saint-Maximin debutó con el Charlotte FC en el minuto 72, sustituyendo a Liel Abada en la banda izquierda. Maxi provocó un penalti en el minuto 81, lo que le dio al Charlotte una excelente oportunidad para adelantarse en el marcador. Sin embargo, el penalti ejecutado por Archie Goodwin fue detenido por Pachuca.