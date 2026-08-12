Celebrarán el Día de la Igualdad de la Mujer en Mecklenburg

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg está celebrando a las mujeres de todo el condado y de todo el país con motivo del Día de la Igualdad de la Mujer, que conmemora el 106º aniversario de la obtención del derecho al voto por parte de las mujeres estadounidenses.

La Junta de Comisionados del Condado proclamó el 26 de agosto de 2026 como el Día de la Igualdad de la Mujer en el condado Mecklenburg.

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La Junta Asesora de Mujeres del Condado Mecklenburg invita a residentes de todo Charlotte-Mecklenburg a celebrar el Día de la Igualdad de la Mujer en un evento comunitario gratuito. La celebración contará con programas inclusivos para reconocer los avances, reconocer los desafíos en curso e inspirar la participación comunitaria en la búsqueda de la equidad de género.

Sábado, 29 de agosto de 2026

10:00 a.m. – mediodía

Centro Regional de Recreación Eastway, 3150 Eastway Park Dr. en Charlotte

El tema del evento de este año es «Empoderarla: Resiliencia y Autosuficiencia.» Es una oportunidad para reflexionar sobre el progreso, dar voz a las mujeres y fomentar la conversación sobre el futuro de la equidad de género en nuestra comunidad. Únete a la Junta Asesora de Mujeres y a residentes de todo el condado para un inspirador panel de discusión, actuaciones culturales y una feria de recursos que incluirá registro de votantes, cuidado infantil e información sobre educación financiera.

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Sobre el Día de la Igualdad de la Mujer en 1973

El Congreso designó el 26 de agosto como el Día de la Igualdad de la Mujer. La fecha fue seleccionada para conmemorar la certificación de 1920 de la 19ª Enmienda a la Constitución, que otorgaba a las mujeres el derecho al voto. Además la conmemoración también llama la atención sobre los continuos esfuerzos de las mujeres hacia la igualdad plena.

Acerca del Consejo Asesor de Mujeres

La misión del Consejo Asesor de Mujeres es promover las necesidades críticas y emergentes de las mujeres en el condado de Mecklenburg a través de la educación y el servicio.

Finalmente, la Junta Asesora de Mujeres cuenta con el apoyo del departamento de Servicios de Apoyo Comunitario del condado Mecklenburg.

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