Acusan en Miami a falso médico por fraude en trámites de ciudadanía

Miami.- Un operativo conjunto del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida resultó en la imputación federal de Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, un ciudadano cubano de 61 años residente en Miami.

En un comunicado, detallaron que el acusado, quien posee antecedentes penales, enfrenta cargos por fraude y uso indebido de visados, permisos y documentos oficiales, así como por robo de identidad agravado.

De acuerdo con la acusación formal, Ibarra participó en un esquema fraudulento para certificar falsamente a solicitantes de naturalización como personas con discapacidad, eximiéndolos ilegalmente de los exámenes obligatorios de idioma inglés y educación cívica.

Se hizo pasar por médico neurólogo

Para ejecutar el engaño, el imputado se hizo pasar por un médico neurólogo fallecido del condado Miami-Dade, utilizando indebidamente su nombre, número de Identificador Nacional de Proveedor (NPI) y número de licencia médica del estado de Florida.

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Señalaron que mediante esta suplantación, Ibarra completó y firmó de manera fraudulenta al menos 34 formularios N-648, correspondientes a la Certificación Médica para Excepciones por Discapacidad.

Asimismo, explicaron que las investigaciones permitieron establecer que la maniobra ilícita facilitó que al menos 14 personas obtuvieran la ciudadanía estadounidense sin haber cumplido con las evaluaciones académicas y lingüísticas que exige la ley federal.

Indicaron que la detección del esquema se originó tras una alerta de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) de USCIS, la cual remitió el expediente a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE.

En este sentido, indicaron que la causa se enmarca dentro del Operativo Nacional contra el Fraude a la Salud 2026, un despliegue masivo que ha presentado cargos contra 455 acusados vinculados a más de 6.500 millones de dólares en fraudes contra el Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas.

Por último, la acusación está a cargo de la Unidad de Fraude a la Salud del Distrito Sur de Florida y la División de Fraudes del Departamento de Justicia, en colaboración con el FBI, IRS, DEA y las oficinas de inspectores generales del Departamento de Salud y Trabajo.

Las autoridades de USCIS reiteraron el llamado a la comunidad a denunciar cualquier sospecha de abuso o fraude en los beneficios migratorios a través de sus formularios oficiales en línea.

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