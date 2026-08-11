Trump logra la liberación de Robert Gilman tras diálogo con Putin

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la liberación del ciudadano estadounidense y exmarine Robert Gilman, quien permanecía encarcelado en Rusia desde el año 2022.

A través de sus redes sociales, explicó que la excarcelación del veterano se concretó tras conversaciones directas con el mandatario ruso, Vladimir Putin, bajo un acuerdo fundamentado exclusivamente en razones humanitarias.

De acuerdo con lo informado por el mandatario norteamericano a través de sus canales oficiales, la liberación de Gilman se logró de manera unilateral, confirmando que la Federación de Rusia no solicitó ningún intercambio de prisioneros a cambio de su entrega.

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El exmarine fue trasladado a bordo de un avión oficial estadounidense acompañado por su madre, Nancy, y una delegación de altos funcionarios de la Casa Blanca.

Fue un gesto humanitario por Rusia

Por otro lado, la Casa Blanca enfatizó que la entrega de Gilman se acordó como un gesto humanitario por parte del Kremlin, sin requerir la liberación de prisioneros rusos ni concesiones por parte de EE. UU.

President Trump announces that American citizen and former U.S. Marine Robert Gilman is finally coming home after more than four years of imprisonment in Russia, where he was detained in 2022 under the Biden administration. "After my discussions with President Vladimir Putin,… pic.twitter.com/4lH5WhAXEa — The White House (@WhiteHouse) August 11, 2026

Asimismo, señalaron que tras reencontrarse con las autoridades norteamericanas en el vuelo de retorno, Gilman solicitó una hamburguesa con queso para su llegada a suelo estadounidense, petición que el presidente prometió cumplir.

La operación contó con la mediación y coordinación del enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff; el enviado especial para la respuesta a rehenes, Adam Boehler; el director sénior de Contraterrorismo, Sebastian Gorka; y Jared Kushner.

Por último la administración subrayó que el retorno de ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero se mantiene como una prioridad estratégica, destacando la recuperación de cientos de nacionales durante la gestión.

Es de mencionar que el vuelo oficial con Gilman a bordo tiene previsto su arribo a la Base de la Fuerza Aérea Andrews, en las cercanías de Washington D.C. en las próximas horas, donde será recibido por sus familiares y representantes del Gobierno federal antes de ser trasladado a un centro médico para su evaluación integral.

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