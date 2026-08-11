Trump firma orden sobre vacunación infantil en EE.UU.

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para implementar las «Recomendaciones de Oro para la Vacunación Infantil» (Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations), una directiva destinada a otorgar mayor autonomía a los padres de familia y reducir el número de inmunizaciones rutinarias exigidas a los menores.

.@POTUS signs an Executive Order to recognize Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations that maximize parental choices over vaccinations for their children and align three categories of childhood immunizations with scientific evidence and best practices from peer, developed… pic.twitter.com/sYXdWIHshl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 10, 2026

En un comunicado explicaron que la normativa presidencial disminuye las vacunas recomendadas de forma sistemática de 18 a 11 enfermedades. Aquellas inmunizaciones que quedaron fuera de la lista básica pasarán a ser evaluadas bajo el criterio de «decisión clínica compartida» entre padres y médicos tratantes, adaptándose a los perfiles de riesgo individuales.

Asimismo, la orden ejecutiva promueve la separación de la vacuna combinada MMR (sarampión, paperas y rubéola) en tres dosis individuales que deberán aplicarse en consultas médicas independientes.

Piden revisar normativas de ingreso escolar

De la misma manera, el Gobierno federal aconsejó a los gobiernos estatales revisar sus normativas de ingreso escolar y garantizar la validez de exenciones médicas y religiosas para los estudiantes.

La medida se fundamenta en un análisis del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que comparó las directrices estadounidenses con las de países desarrollados, concluyendo que los niños en EE.UU. recibían esquemas significativamente más cargados de dosis.

Por último, la Casa Blanca aseguró que la reestructuración busca devolver la flexibilidad a las familias y restaurar la confianza pública en la salud infantil.

Vídeo: Así actúan los bomberos de Charlotte ante un accidente automovilístico