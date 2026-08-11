Todo lo que tiene que saber del Charlotte FC vs CF Pachuca

Charlotte, NC.- Charlotte FC recibirá este martes 11 de agosto a CF Pachuca en un encuentro que tendrá como escenario el Bank of America Stadium y contará con una programación especial para los aficionados desde varias horas antes del pitazo inicial.

IT’S @LeaguesCup MATCHDAY FOR LA CORONA! 👑 🆚: C.F. Pachuca

🏟️: Bank of America Stadium

🕢: 7:30 PM ET

📺: Apple TV pic.twitter.com/a9EHYdbHyX — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 11, 2026

La jornada comenzará a las 11:00 a. m., cuando abrirán los estacionamientos alrededor del estadio. A partir de las 3:30 p. m., los seguidores podrán acceder a la taquilla y participar en la reunión de aficionados, ubicada en 703 McNinch St.

La tienda oficial del equipo abrirá a las 5:30 p. m., aunque el acceso estará disponible únicamente desde el interior del estadio. A esa misma hora comenzará la entrada anticipada para los miembros de STM, exclusivamente por la puerta este de Blue Cross NC. Esta opción estará disponible solo para abonados antes de las 7:00 p. m.

Las puertas generales del estadio abrirán a las 6:00 p. m., mientras que la marcha de simpatizantes comenzará media hora después, a las 6:30 p. m. Los equipos tendrán su sesión de calentamiento a las 6:50 p. m.

Los organizadores recomiendan a los asistentes llegar con suficiente anticipación para disfrutar del programa previo al partido, que comenzará a las 7:15 p. m. La actividad incluirá el tradicional Himno Nacional, que los aficionados podrán cantar junto con el resto del público.

El encuentro entre Charlotte FC y Pachuca comenzará a las 7:40 p. m., diez minutos después del horario inicialmente anunciado de las 7:30 p. m.

La organización invita a los seguidores a planificar su llegada tomando en cuenta el cronograma completo, especialmente quienes participen en las actividades previas o necesiten estacionamiento. La jornada busca ofrecer una experiencia que vaya más allá del partido y reunir a las aficiones alrededor de una noche de fútbol internacional en Charlotte.

Entretenimiento previo al partido