Taller: ¡Abramos juntos las puertas hacia la educación superior!

Charlotte, NC.- MIRA USA, a través de su Programa de Educación Financiera, invita a la comunidad hispana del área de Charlotte a participar en el taller presencial: “Abramos puertas juntos hacia la educación financiera”.

Este taller gratuito contará con la participación del doctor Juan Esteban Ramírez, de College For North Carolina (CFNC), quien compartirá información importante para padres y estudiantes acerca de las distintas opciones y recursos disponibles para que puedan alcanzar el sueño de ingresar a un “college” o la universidad.

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Los asistentes podrán descubrir:

Los pasos a seguir para prepararse para ingresar a la educación superior

Cómo acceder a becas, ayudas financieras y otros recursos para cubrir los costos de sus estudios

Consejos que ayudarán a planificar el futuro educativo con confianza

Este taller está dirigido tanto a estudiantes que están por terminar sus estudios escolares, como a aquellos que aún se encuentran en la escuela intermedia “middle school” y sus padres, quienes podrán aprender cómo preparar con anticipación el camino hacia la educación superior.

“Planear la educación superior puede ser un proceso abrumante para las familias, por eso asistir a este taller es una gran oportunidad para aprender, despejar dudas y ver qué opciones y oportunidades hay disponibles”, dijo Luz Marina Martínez, directora de la sede de MIRA USA en Charlotte.

Este taller se realizará el sábado 15 de agosto de 2026, en la Biblioteca Pública Independence Regional: 6000 Conference Dr, Charlotte, NC 28212.

Los interesados en asistir al evento pueden inscribirse en la página web: www.mirausa.net en la sección: Nocias/Próximos Talleres, y buscar el evento de Charlotte. También puede utilizar el enlace.

Sobre Mira USA

Es una organización sin ánimo de lucro 501 (c) 3, creada en el año 2012 para la promoción del bienestar de la sociedad y que nace como respuesta a las necesidades de la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

Para más información ingresar al portal www.MIRAUSA.net. Encuéntrelos en la red: @MIRAUSAOficial

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