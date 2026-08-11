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EE.UU. revoca más de 175.000 visas a extranjeros por delitos y fraudes

INMIGRACIÓN
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EE.UU. ofrece $102 millones por la cúpula del CJNG
Foto: Cortesía X @SecRubio
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la cancelación de más de 175.000 visas a ciudadanos extranjeros por incurrir en violaciones a los términos de su permanencia, cometer delitos graves, defraudar al Estado y poner en riesgo la seguridad nacional.

En un comunicado detallaron que la medida responde a un proceso continuo de supervisión e inspección implementado por la administración del presidente Donald Trump.

De la misma manera, explicaron que entre los motivos principales para la revocación destacan arrestos y condenas por agresiones físicas, conducción bajo los efectos del alcohol (DUI), robos, tráfico de drogas, abusos sexuales y fraudes financieros a gran escala, como un esquema de cobros falsos al Medicaid por más de $5 millones.

Por otro lado, el Departamento de Estado, señaló que sedes diplomáticas como la Embajada de EE. UU. en el Norte de África cancelaron más de 100 visados a padres vinculados a redes de «turismo de parto».

Deportados por amenazas a los intereses nacionales

Asimismo,  en el ámbito de la política exterior, el secretario de Estado, Marco Rubio, determinó la deportabilidad de varios extranjeros por representar amenazas a los intereses nacionales.

Ver más: USCIS exigirá la presentación electrónica de formularios

Señalaron que entre los casos citados figuran un ciudadano cubano vinculado a operaciones de influencia del régimen comunista, ciudadanos iraníes, un extranjero laosiano procesado por delitos sexuales contra menores y personas que emitieron amenazas o celebraron la muerte de figuras públicas estadounidenses.

Por último, las autoridades norteamericanas reiteraron que la obtención de un visado es un privilegio y no un derecho, asegurando que mantendrán los controles activos para expulsar del país a quienes incumplan las leyes federales.

Vídeo: Nueva regla de carga pública

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