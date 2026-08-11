EE.UU. revoca más de 175.000 visas a extranjeros por delitos y fraudes

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la cancelación de más de 175.000 visas a ciudadanos extranjeros por incurrir en violaciones a los términos de su permanencia, cometer delitos graves, defraudar al Estado y poner en riesgo la seguridad nacional.

En un comunicado detallaron que la medida responde a un proceso continuo de supervisión e inspección implementado por la administración del presidente Donald Trump.

De la misma manera, explicaron que entre los motivos principales para la revocación destacan arrestos y condenas por agresiones físicas, conducción bajo los efectos del alcohol (DUI), robos, tráfico de drogas, abusos sexuales y fraudes financieros a gran escala, como un esquema de cobros falsos al Medicaid por más de $5 millones.

Por otro lado, el Departamento de Estado, señaló que sedes diplomáticas como la Embajada de EE. UU. en el Norte de África cancelaron más de 100 visados a padres vinculados a redes de «turismo de parto».

Under President Trump and Secretary Rubio’s leadership, the Department of State has revoked more than 175,000 visas from foreign nationals who violated the terms of their visas. We remain committed to using every tool available to protect the American people. pic.twitter.com/Ip6uX2RNt2 — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

Deportados por amenazas a los intereses nacionales

Asimismo, en el ámbito de la política exterior, el secretario de Estado, Marco Rubio, determinó la deportabilidad de varios extranjeros por representar amenazas a los intereses nacionales.

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Señalaron que entre los casos citados figuran un ciudadano cubano vinculado a operaciones de influencia del régimen comunista, ciudadanos iraníes, un extranjero laosiano procesado por delitos sexuales contra menores y personas que emitieron amenazas o celebraron la muerte de figuras públicas estadounidenses.

Por último, las autoridades norteamericanas reiteraron que la obtención de un visado es un privilegio y no un derecho, asegurando que mantendrán los controles activos para expulsar del país a quienes incumplan las leyes federales.

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