Charlotte, NC.- La comunidad colombiana en Charlotte se moviliza para apoyar a las personas afectadas por el terremoto registrado en Colombia, a través de la apertura de un centro de acopio para recolectar ayuda humanitaria.

El centro de acopio fue habilitado gracias a una alianza entre el Festival Colombiano Multicultural y Provenza Group, con el apoyo de la Cámara Colombiana de Comercio de Las Carolinas, y funcionará en las instalaciones de Provenza, ubicadas en 9233 Nations Ford Rd., Charlotte, NC 28273, de lunes a sábado en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La iniciativa hace un llamado a colombianos, latinoamericanos y a toda la comunidad de Charlotte y las Carolinas para donar productos de primera necesidad que permitan responder a las necesidades de las familias afectadas por la emergencia.

¿Qué se puede donar?

El centro de acopio está recibiendo principalmente:

Alimentos no perecederos: enlatados, arroz, pasta, granos, cereales y galletas.

Productos de higiene personal: jabón, shampoo, crema dental, cepillos de dientes, toallas higiénicas y pañales.

Cobijas, colchonetas y sábanas limpias.

Artículos para bebés: pañales, pañitos húmedos, leche de fórmula y alimentos infantiles no perecederos.

Linternas y baterías.

Guantes, tapabocas y elementos básicos de protección.

Botiquines y elementos de primeros auxilios, sin medicamentos de prescripción.

Alimento y artículos básicos para mascotas.

Los organizadores solicitan que los artículos sean entregados en buenas condiciones y debidamente empacados. Los alimentos y productos con fecha de vencimiento deberán estar vigentes.

Charlotte también necesita voluntarios

Además de las donaciones, se requieren voluntarios para apoyar la recepción, clasificación, organización y preparación de las ayudas que lleguen al centro de acopio.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse a la línea +1 (980) 229-1069 o registrarse a través de www.carolinascacc.org, seleccionando la opción “HAZTE VOLUNTARIO”.

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La convocatoria está abierta tanto para quienes puedan colaborar directamente en el centro de acopio como para personas y organizaciones interesadas en apoyar esta movilización comunitaria.

Una respuesta solidaria desde las Carolinas

El Festival Colombiano Multicultural, Provenza Group y la Cámara Colombiana de Comercio de Las Carolinas hicieron un llamado a empresarios, organizaciones, familias y ciudadanos a unirse alrededor de un mismo propósito: responder con solidaridad ante la emergencia que atraviesa Colombia.

La apertura del centro de acopio busca convertir la solidaridad de la comunidad en ayuda concreta, organizando la recepción de productos esenciales y el trabajo de voluntarios para apoyar a quienes más lo necesitan.

Información para la comunidad

Centro de acopio: Provenza

Dirección: 9233 Nations Ford Rd., Charlotte, NC 28273

Horario: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Voluntariado: +1 (980) 229-1069

Registro de voluntarios: www.carolinascacc.org – opción “HAZTE VOLUNTARIO”

Organizan: Festival Colombiano Multicultural y Provenza Group.

Con el apoyo de: Cámara Colombiana de Comercio de Las Carolinas.

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