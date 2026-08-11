Cifra de fallecidos por terremoto en Colombia sigue aumentado

Santiago De Cali.- La cifra de víctimas fatales tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia se ha elevado al menos 181 personas, según los balances consolidados emitidos por las autoridades regionales en las zonas afectadas.

La actualización del saldo trágico coincide con el reporte de una nueva réplica que volvió a sacudir a la ciudad de Cali la mañana del martes 11 de agosto, donde los organismos de socorro mantienen operativos ininterrumpidos de rescate.

Acaba de registrarse un nuevo temblor en Cali. Quiero hacer un llamado a la calma a todos los caleños, a mantenernos atentos y actuar con responsabilidad. Nuestros equipos de emergencia están activos y monitoreando la situación. Les pido seguir únicamente la información oficial… — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

Ante el nuevo movimiento telúrico, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo un vehemente llamado a la calma y a la responsabilidad ciudadana, instando a la población a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Distrito.

Coordinan respuesta en tiempo real

El mandatario local confirmó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) continúa instalado y en sesión permanente para coordinar la respuesta en tiempo real, evaluar daños estructurales e intervenir en los puntos críticos de la capital vallecaucana.

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Los datos oficiales proporcionados por las distintas gobernaciones y dependencias gubernamentales distribuyen el saldo provisional de víctimas fatales de la siguiente manera:

Valle del Cauca: La capital departamental, Cali, concentra la cifras con más víctimas mortales, mientras que los demás municipios de la región suman otros 35 fallecidos.

86 personas han sido rescatadas en Cali tras el terremoto registrado ayer que afectó varias ciudades en Colombia. Salvar vidas sigue siendo nuestra prioridad. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y ayudarnos entre todos. Desde el Puesto de Mando Unificado seguimos… pic.twitter.com/U53E2W2ljY — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

Risaralda: El secretario de Gobierno regional, Israel Londoño, confirmó el incremento de víctimas en esta zona del Eje Cafetero.

El secretario de Gobierno regional, Israel Londoño, confirmó el incremento de víctimas en esta zona del Eje Cafetero. Chocó: La gobernadora Diana Carolina Córdoba-Nuri reportó las decesos registrados en el departamento epicentro del terremoto.

Por último, es de mencionar que los equipos de emergencia, cuadrillas de rescate y cuerpos médicos continúan desplegados en los cuatro departamentos con la prioridad de remover escombros y ubicar a personas que permanecen atrapadas en edificaciones colapsadas.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) continúa instalado y activo en Cali para coordinar, en tiempo real, la atención de la emergencia. Desde allí seguimos monitoreando las zonas afectadas, articulando a nuestros organismos de socorro y tomando decisiones para responder con rapidez… pic.twitter.com/uW5DeSYFyf — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

Las autoridades de gestión del riesgo reiteraron a la comunidad la importancia de revisar el estado de viviendas y edificaciones vecinas, mantener maletines de emergencia a la mano y atender de inmediato las instrucciones de evacuación preventiva ante posibles réplicas.

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