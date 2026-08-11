Matthews, NC.- Un paquete portátil de batería de litio-ion provocó otro incendio vehicular en Matthews y llevó a las autoridades a reforzar las recomendaciones de seguridad ante los riesgos que generan estos dispositivos cuando permanecen expuestos a temperaturas elevadas.

La Compañía de Bomberos y Servicios de Emergencias de Matthews atendió el incidente luego de recibir un reporte sobre un vehículo que presentaba humo oscuro. Al llegar al lugar, los equipos encontraron un SUV con una densa columna de humo marrón oscuro que salía del compartimento de pasajeros.

Durante la inspección, los bomberos identificaron una batería portátil de litio-ion en el asiento trasero. El dispositivo, similar a los bancos de energía que muchas personas utilizan para cargar teléfonos celulares y otros equipos electrónicos, había permanecido dentro del vehículo mientras este recibía directamente el calor del sol.

El caso volvió a poner sobre la mesa una advertencia que los especialistas consideran fundamental: el interior de un automóvil puede alcanzar temperaturas peligrosamente altas en poco tiempo, incluso cuando las condiciones exteriores no parecen extremas.

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Las altas temperaturas pueden afectar el funcionamiento y la estabilidad de las baterías de litio-ion. Bajo determinadas condiciones, el calor puede desencadenar un fenómeno conocido como escape térmico, una reacción que puede provocar un aumento rápido de la temperatura de la batería y generar fuego, humo y gases potencialmente peligrosos.

Por esa razón, Matthews Fire & EMS recomienda evitar dejar dentro de vehículos calientes cualquier dispositivo que utilice baterías de litio-ion. La advertencia incluye bancos de energía, baterías portátiles, bicicletas eléctricas, herramientas eléctricas y otros equipos recargables.

El riesgo no depende necesariamente del tamaño del dispositivo. Una batería pequeña, incluso una que una persona pueda llevar fácilmente en un bolsillo o bolso, puede generar un incendio considerable si las condiciones favorecen una reacción térmica.

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Las autoridades instan a los conductores y pasajeros a revisar el interior de sus vehículos antes de dejarlos estacionados y retirar cualquier batería o dispositivo recargable que pueda quedar expuesto al calor. También recomiendan prestar especial atención a los equipos que hayan sufrido golpes, daños, deformaciones o problemas durante la carga, ya que estas condiciones pueden aumentar el riesgo de incidentes.

El incendio registrado en Matthews sirve como recordatorio de que los dispositivos de uso cotidiano requieren medidas básicas de prevención. Retirar una batería portátil del automóvil antes de estacionarlo bajo el sol puede evitar una emergencia y proteger tanto el vehículo como a las personas que se encuentren cerca.

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