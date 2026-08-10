USCIS exigirá la presentación electrónica de formularios

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una norma final interina (IFR) que faculta al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para exigir la presentación electrónica obligatoria (e-filing) en determinados formularios migratorios.

En un comunicado, explicaron que la medida busca modernizar la recepción de solicitudes, acelerar los tiempos de procesamiento y fortalecer los controles de seguridad nacional.

Bajo esta nueva disposición, USCIS podrá requerir la entrega exclusivamente en línea para cualquier formulario que haya estado disponible en formato digital por un período mínimo de 180 días.

Destacaron que para garantizar una transición ordenada, la agencia notificará al público a través de su portal web oficial con al menos 60 días de anticipación antes de implementar la obligatoriedad de cada formato.

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Departamento del Tesoro gestionará los pagos

De la misma manera, señalaron que los solicitantes deberán gestionar sus trámites mediante una cuenta en línea, completando el formulario digitalmente o cargando un archivo PDF con la documentación y evidencias correspondientes.

La iniciativa eliminará gradualmente la dependencia de los servicios físicos de apartados postales (lockbox) del Departamento del Tesoro y acelerará el pago electrónico de tarifas, generando ahorros significativos y mayor eficiencia para el Gobierno federal.

Asimismo, la digitalización facilitará el almacenamiento y acceso a los datos, optimizando la detección de fraudes, la gestión de identidad y los análisis de seguridad nacional, al tiempo que reducirá los errores de envío y los plazos de respuesta en las adjudicaciones.

Aunque la presentación electrónica ya es habitual en múltiples solicitudes de beneficios migratorios, USCIS contempla mecanismos de excepción para aquellos usuarios que no puedan acceder al sistema digital.

En este sentido, la agencia anunció que podrá otorgar exenciones bajo su discreción a personas que demuestren dificultades económicas o personales extremas (undue hardship). La norma final interina entrará en vigor este 11 de agosto de 2026, y el DHS recibirá comentarios del público hasta el próximo 13 de octubre de 2026.

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