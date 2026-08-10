Tres confederaciones exigen auditoría independiente a la FIFA

Zúrich.- En un movimiento sin precedentes para la gobernanza del fútbol global, tres de las principales confederaciones del planeta la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf emitieron una carta abierta conjunta en la que denuncian una “profunda falla de juicio” y una “ruptura de la confianza” por parte de la alta dirigencia de la FIFA, tras el intento de vender una participación comercial en la Copa Mundial de la FIFA.

En un comunicado detallaron que la postura oficial está respaldada por los presidentes Aleksander Čeferin (UEFA), Salman bin Ibrahim Al Khalifa (AFC) y Victor Montagliani (Concacaf), junto a sus respectivos secretarios generales Theodore Theodoridis, Datuk Seri Windsor John y Philippe Moggio.

An open letter to the football family from AFC, CONCACAF and UEFA: ⬇️https://t.co/8sjedkOyJA pic.twitter.com/OvskyoggYv — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

Rechazan declaraciones de la FIFA

En el documento, las confederaciones rechazan enérgicamente la justificación enviada por la FIFA a sus 211 asociaciones miembro, en la que el organismo calificó el hecho como un «error de comunicación», señalando que en realidad se trató de una propuesta calculada bajo plazos reducidos para evitar el escrutinio de las instituciones.

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Las tres organizaciones continentales fundamentaron sus exigencias de rendición de cuentas e integridad institucional bajo los siguientes puntos clave:

Investigación de terceros independientes: Exigen que la revisión de los hechos no sea ejecutada por la propia administración o personal de la FIFA, sino por una entidad auditora totalmente independiente.

Exigen que la revisión de los hechos no sea ejecutada por la propia administración o personal de la FIFA, sino por una entidad auditora totalmente independiente. Preservación obligatoria de documentos: Reiteraron que todos los archivos, registros y comunicaciones relacionadas con la negociación deben conservarse intactos conforme a las directivas de preservación documental fijadas por la UEFA.

Reiteraron que todos los archivos, registros y comunicaciones relacionadas con la negociación deben conservarse intactos conforme a las directivas de preservación documental fijadas por la UEFA. Denuncia de reuniones a puerta cerrada: Criticaron un reciente encuentro directivo celebrado en Marruecos donde solo participó un dirigente electo y el resto estuvo integrado por personal ejecutivo de la FIFA, excluyendo al Consejo de la FIFA y a las Asociaciones Miembro.

Criticaron un reciente encuentro directivo celebrado en Marruecos donde solo participó un dirigente electo y el resto estuvo integrado por personal ejecutivo de la FIFA, excluyendo al Consejo de la FIFA y a las Asociaciones Miembro. Defensa de las decisiones colectivas: Aclararon que los acuerdos sobre la expansión de torneos, el reparto de cupos y las sedes de los Mundiales 2030 y 2034 se mantienen firmes, pero recalcaron que el liderazgo del fútbol debe ser un deber de servicio y no un ejercicio de poder personal.

Por último, las confederaciones concluyeron su comunicado haciendo un llamado vehemente a mantener la unidad de la familia del fútbol mundial para garantizar que la conducción del deporte responda a los principios de transparencia, apertura y respeto institucional.

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