Terremoto en Colombia se siente con fuerza en Venezuela y Panamá

Bogotá.- Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el territorio colombiano el lunes 10 de agosto de 2026, provocando alarma en diversas regiones del país e impactando zonas fronterizas de países vecinos.

De acuerdo con los boletines oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico registró una profundidad superficial, lo que intensificó la percepción de las ondas en el epicentro y zonas aledañas.

Ver más: Banco Mundial evalúa en $19.600 millones daños por terremotos en Venezuela

Las autoridades gubernamentales de gestión del riesgo informaron que el movimiento fue sentido con fuerza en las principales capitales colombianas, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali, donde se activaron los protocolos de evacuación en edificios residenciales y corporativos.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-10, 08:18 hora local Magnitud 4.8, profundidad 88 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/rejSYSiIJ8 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los cuerpos de socorro desplegaron de inmediato barridos de inspección en los departamentos más afectados para evaluar posibles daños estructurales o afectaciones a personas.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴 Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4. 🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

🔴Temblor en Colombia deja graves afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. Catedral y varios edificios afectados, escombros y heridos tras el movimiento telúrico que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. pic.twitter.com/j81c8gKBr6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

Venezuela y Panamá sintieron el temblor

Dada la elevada magnitud del evento y su ubicación geográfica, las sacudidas se extendieron más allá de las fronteras nacionales. En Venezuela, habitantes de estados fronterizos como Zulia, Táchira y Mérida, así como en sectores del centro del país, reportaron haber sentido el movimiento telúrico. De igual manera, en Panamá, los estamentos de protección civil confirmaron la percepción del sismo en la provincia de Darién y en áreas de la capital panameña, procediendo a la revisión preventiva de infraestructuras críticas.

Maracaibo en alerta ante fuerte sismo en Colombia. Palacio de Gobierno del Zulia, Teatro Baralt, Alcaldía de Maracaibo, Tribunales, Banco Central y otros organismos públicos han desalojado tras sismo en Colombia. https://t.co/kEO2AI7QxM pic.twitter.com/7siQTeuZDw — Leandro David (@Leandromdf) August 10, 2026

Los organismos oficiales de socorro y las autoridades locales han reiterado el llamado a la población a mantener la calma y permanecer atentos a las recomendaciones del Servicio Geológico Colombiano y los centros de operaciones de emergencia. Los monitoreos continentales continúan activos ante la posibilidad de que se registren réplicas en las próximas horas.

Vídeo: Colombia inicia una nueva etapa política Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia