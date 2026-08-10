La salud pública fomenta las vacunas de vuelta al cole

Charlotte, NC.- Salud Pública del Condado Mecklenburg anima a los padres a asegurarse de que sus hijos estén al día con las vacunas obligatorias que deben recibir los estudiantes antes del primer día de clase.

«Las vacunas ayudan a que los niños comiencen el curso escolar con buen ritmo y a mantenerse a ellos y a sus compañeros seguros y protegidos durante todo el año», dijo la directora de Salud, la Dra. Kimberly Scott.

«Es especialmente importante este año, ya que seguimos viendo un aumento de enfermedades prevenibles por vacunas como el sarampión en todo el país. Las vacunas son seguras y efectivas, pero pueden tardar hasta dos semanas en alcanzar la protección completa.»

A principios de este año, se confirmaron tres casos de sarampión en el condado Mecklenburg, como Los brotes y casos de sarampión siguen aumentando a nivel nacional. Además, en 2025 hubo 67 casos de tos ferina (tos ferina).

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Todos los estudiantes de Charlotte-Mecklenburg Schools deben estar al día con sus vacunas obligatorias antes del 24 de septiembre de 2026, o los excluirán en el colegio. Además, en caso de exposición al sarampión, si un niño no está vacunado o no ha tenido sarampión antes, puede ser excluido de la escuela durante 21 días o más para evitar una mayor propagación y garantizar su seguridad.

Las vacunas están ampliamente disponibles en proveedores sanitarios y farmacias minoristas, y están cubiertas por el seguro. Hay opciones de vacunación gratuitas o de bajo coste para personas sin seguro disponibles en la Clínica de Inmunización de la Salud Pública del Condado Mecklenburg y en clínicas gratuitas y de bajo costo.

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