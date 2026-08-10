NHC vigila tres sistemas con potencial de desarrollo en el Atlántico

Miami.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que mantiene bajo monitoreo activo tres perturbaciones tropicales en la cuenca del Océano Atlántico.

De acuerdo con el reporte meteorológico oficial, el sistema ubicado más al este tiene probabilidades de convertirse en una depresión tropical durante la segunda mitad de la semana, aunque ninguno representa por el momento una amenaza inmediata para zonas pobladas en tierra firme.

En el comunicado detallaron que el sistema con mayor potencial de desarrollo se localiza en el Atlántico Tropical Oriental y Central, al sur de las Islas de Cabo Verde. Esta pequeña área de baja presión avanza lentamente hacia el oeste y se prevé que se fusione con una onda tropical en los próximos días.

De la misma manera, señalaron que las condiciones ambientales serán más favorables para su organización hacia mitad de semana, registrando un 50% de probabilidad de formación en un horizonte de 7 días y un 10% en las próximas 48 horas.

Aug 9- 8p EDT: NHC is monitoring 3 areas of interest across the basin. The easternmost system could become a tropical depression during the latter portion of the week, though nothing is an immediate land threat. The latest outlook is at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/J2ddqumpcB — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 9, 2026

Se mantienen en alerta

Por su parte, el segundo sistema monitoreado en el Atlántico Tropical Central consiste en una amplia zona de lluvias y tormentas eléctricas asociada a una onda tropical situada entre la costa de África occidental y las Antillas Menores. Aunque podría experimentar un desarrollo gradual a principios de semana, los vientos en los niveles superiores se tornarán menos favorables a medida que se aproxime a las Antillas Menores, manteniendo un 20% de probabilidad de desarrollo a 7 días.

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Por último, el tercer sistema ubicado en el Atlántico Subtropical Occidental corresponde a una vaguada de baja presión al oeste-noroeste de Bermudas. Presenta actividad desorganizada con baja probabilidad de desarrollo (10% a 7 días), dado que se desplazará rápidamente hacia aguas más frías al norte del Atlántico, finalizando sus opciones de organización después del miércoles.

Por último, las autoridades meteorológicas instan a la población y al sector marítimo a mantenerse atentos a las actualizaciones diarias de la temporada de huracanes.

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