ICE rechaza informe sobre uso de cámaras corporales

Washington.- El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David J. Venturella, desmintió públicamente un reporte publicado por la agencia Associated Press (AP) sobre los protocolos de la institución respecto a la divulgación de videos de cámaras corporales.

En un comunicado, el alto funcionario calificó la cobertura periodística de «engañosa y sensacionalista», asegurando que tergiversó la normativa interna de la agencia federal.

Venturella aclaró que la publicación de AP confundió la divulgación expedita de imágenes tras lesiones graves o muertes bajo custodia con la potestad general de la agencia para hacer público el material grabado.

Reiteran rendición de cuentas

De la misma manera, según el vocero, los lineamientos permiten acelerar la publicación cuando sea apropiado, pero prohíben la difusión cuando esta ponga en riesgo investigaciones en curso o violen derechos de privacidad, en plena conformidad con la Ley de Libertad de Información (FOIA) y la Ley de Privacidad.

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En este sentido, el director interino ratificó el compromiso de ICE con la transparencia y la rendición de cuentas en sus operativos.

Además, anunció que la agencia está en camino de equipar a la totalidad de sus oficiales y agentes de campo con cámaras corporales para finales de agosto, logrando un despliegue completo antes del tiempo contemplado en el cronograma original.

Por último, indicaron que la aclaratoria institucional busca fijar posición sobre el manejo de las grabaciones policiales y la discreción del organismo ante incidentes mayores en el terreno. Se espera que el equipamiento masivo de cámaras concluya en las próximas semanas en todas las oficinas de campo del país.

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