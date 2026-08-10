Feria Estatal de Montaña de NC 2026

Fletcher, NC.- La Feria Estatal de las Montañas de Carolina del Norte 2026 abrirá sus puertas del 11 al 20 de septiembre con una programación dirigida a familias, estudiantes, adultos mayores, miembros de las fuerzas armadas y visitantes de todas las edades.

El evento ofrecerá entradas válidas para cualquiera de los días de la feria, una alternativa que permitirá a los asistentes elegir la fecha que mejor se adapte a sus planes al comprar las entradas.

Los visitantes también podrán consultar las promociones disponibles en la sección “Planifica tu visita”, donde la organización publicará las ofertas especiales correspondientes a esta edición.

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El horario variará según el día de la semana. De viernes a domingo, las puertas abrirán a las 9:00 a. m., mientras que de lunes a jueves la apertura comenzará a las 3:00 p. m.

La feria también contará con varias jornadas especiales que permitirán a determinados grupos acceder gratuitamente.

El viernes 11 de septiembre, durante el Día del Estudiante, los estudiantes desde kínder hasta el grado 12 podrán ingresar sin costo hasta las 6:00 p. m. La promoción cuenta con el respaldo de Sheetz.

El miércoles 16 de septiembre llegará el Día de la Comunidad, presentado por Ingles. Las personas que donen cinco alimentos enlatados o productos no perecederos recibirán una entrada gratuita. La feria reunirá las donaciones y posteriormente las distribuirá a través de MANNA FoodBank, con el objetivo de apoyar a familias que necesitan asistencia alimentaria.

Por otra parte, el jueves 17 de septiembre tendrá lugar el Día de Homenaje al Servicio. Los militares en servicio activo, veteranos y miembros del personal de primeros auxilios podrán ingresar gratuitamente al presentar una identificación válida.

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El calendario especial continuará el viernes 18 de septiembre con una nueva jornada para estudiantes de kínder a 12.º grado, quienes podrán acceder sin costo hasta las 6:00 p. m. Ese mismo día, los adultos mayores de 65 años también disfrutarán de entrada gratuita.

La organización clasifica las categorías de edad de la siguiente manera: adultos entre 12 y 64 años, adultos mayores de 65 años en adelante y niños de 6 a 12 años.

Con estas promociones, la Feria Estatal de las Montañas de Carolina del Norte busca facilitar la participación de distintos sectores de la comunidad durante sus diez días de actividades en septiembre.

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