Colombia declara desastre nacional tras terremoto de 7,4

Bogotá.- La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) e instancias gubernamentales confirmaron que la cifra de personas fallecidas tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 ascendió a 71 víctimas fatales, con corte a las 11:30 a. m.

En un comunicado indicaron que ante la magnitud del impacto humano y los severos daños en infraestructura, el Gobierno Nacional liderado por el presidente Abelardo De La Espriella declaró oficialmente la situación de desastre nacional para agilizar la movilización e inversión de recursos institucionales.

De acuerdo con el balance consolidado por Asocapitales, la distribución de las pérdidas humanas se concentra en los departamentos de Risaralda con 40 fallecidos, Valle del Cauca con 27 y Chocó con 4, de los cuales 29 corresponden a áreas urbanas de ciudades capitales.

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Las autoridades precisaron que Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia registran los escenarios más críticos, presentando estructuras colapsadas, personas atrapadas bajo escombros y serias afectaciones en redes hospitalarias, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

#ComunicadoOficial | La emergencia ocasionada por el sismo de magnitud 7,4 continúa escalando. Con corte a las 11:30 a. m., Colombia registra 71 personas fallecidas: 40 en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y 4 en Chocó. De ellas, 29 corresponden a ciudades capitales. Ante la… pic.twitter.com/wwMAITwBba — Asocapitales (@Asocapitales) August 10, 2026

Ante la emergencia, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó la suspensión de su agenda de trabajo y se trasladó a Bogotá para asumir de forma directa la dirección del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos. Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante… pic.twitter.com/8bnJFr4Ehv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

«A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles, quiero decirles: no están solos. Tienen un presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos», aseveró el mandatario mediante el Comunicado Oficial 266, al coordinar los despliegues de auxilio para el Chocó, el Valle y el Eje Cafetero.

Países brindan ayuda a Colombia

Por otro lado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que la administración del presidente Donald Trump se encuentra monitoreando de cerca la evolución del desastre natural en territorio colombiano.

Rubio ratificó la plena disposición del Gobierno estadounidense para brindar asistencia directa tanto al pueblo de Colombia como a la gestión del presidente Abelardo De La Espriella. Asimismo, el jefe de la diplomacia norteamericana hizo un llamado a los ciudadanos estadounidenses en Colombia a registrarse en el programa oficial de viajeros STEP (Smart Traveler Enrollment Program) y seguir los canales oficiales de la Embajada de EE. UU. en Bogotá para obtener las actualizaciones de seguridad más recientes.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

Asimismo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó su profunda solidaridad con el pueblo colombiano y envió sus oraciones a las familias de los fallecidos, a los heridos y a las comunidades afectadas.

Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia. Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles. Colombia cuenta con… — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 10, 2026

El mandatario salvadoreño destacó la labor de los equipos de emergencia locales en las zonas impactadas, al tiempo que confirmó que su administración mantiene comunicación directa con Bogotá para brindar respaldo inmediato.

Mientras, que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que “toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana”.

Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. Estamos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 10, 2026

“Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días”, anunció el mandatario ecuatoriano.

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