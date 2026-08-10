Charlotte conmemorará 217 años de independencia de Ecuador

Charlotte, NC.- La comunidad ecuatoriana en Charlotte prepara una jornada especial para celebrar los 217 años de la Independencia de Ecuador, con una actividad que combinará historia, identidad nacional y reconocimiento a una de las figuras más importantes del fútbol ecuatoriano y sudamericano.

La celebración tendrá lugar el sábado 22 de agosto de 2026, a las 4:00 p. m., en el Centro Comunitario Aldersgate, ubicado en 5338 Nations Ford Rd., Charlotte, Carolina del Norte. El espacio, de carácter multicultural y orientado a la comunidad latina, recibirá a familias y miembros de la comunidad ecuatoriana que desean compartir esta fecha patria.

Durante la actividad, los organizadores rendirán homenaje a Alberto Spencer Herrera, considerado una de las grandes leyendas del fútbol ecuatoriano y sudamericano. El reconocimiento busca destacar el legado deportivo de quien marcó una época en el fútbol continental y se convirtió en una referencia para varias generaciones.

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La celebración también permitirá recordar el proceso histórico que condujo a la independencia ecuatoriana. Este movimiento comenzó con el Primer Grito de Independencia del 10 de agosto de 1809, cuando líderes criollos de Quito impulsaron la creación de una Junta de Gobierno Autónoma.

El proceso atravesó momentos decisivos, entre ellos la Masacre de los Próceres de Quito, ocurrida el 2 de agosto de 1810, y la independencia de Guayaquil, proclamada el 9 de octubre de 1820.

La etapa definitiva llegó el 24 de mayo de 1822, cuando las fuerzas patriotas comandadas por el general venezolano Antonio José de Sucre derrotaron al ejército realista en la Batalla de Pichincha. La victoria permitió consolidar la independencia de Quito y facilitó la integración del territorio a la Gran Colombia.

Ecuador permaneció dentro de ese proyecto político hasta 1830, cuando se separó formalmente y comenzó su etapa como Estado independiente.

La jornada en Charlotte busca mantener vivas estas referencias históricas entre los ecuatorianos residentes en Carolina del Norte y fortalecer los vínculos culturales de la comunidad con su país de origen.

La celebración del aniversario patrio será organizada por el Comité de Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte.

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