28 personas arrestadas durante operativo contra robos en tiendas

Gastonia, NC.- El Departamento de Policía de Gastonia coordinó un amplio operativo contra los robos en establecimientos comerciales que dejó 28 personas arrestadas y permitió recuperar mercancía valorada en varios miles de dólares para los negocios participantes.

La iniciativa, denominada “Operation Retail Roundup”, contó con la colaboración de numerosos comercios de Gastonia. Los establecimientos alertaron a las autoridades cuando detectaron presuntos robos dentro de sus instalaciones, lo que permitió que los agentes interceptaran a los sospechosos cuando intentaban abandonar las tiendas.

La intervención también permitió a los investigadores identificar otros delitos asociados con algunos de los detenidos. En total, la policía registró 38 cargos por delitos menores y ocho cargos por delitos graves.

Entre los resultados del operativo destaca además el decomiso de un arma de fuego. Las autoridades también realizaron varios arrestos relacionados con presuntas actividades de conspiración y robo habitual.

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Los agentes encontraron asimismo conexiones con delitos relacionados con drogas. Algunos de los arrestos involucraron presuntos casos de posesión o actividad vinculada con fentanilo, metanfetamina y parafernalia de drogas.

La operación involucró a 12 establecimientos comerciales de Gastonia. Entre los negocios participantes figuran Dick’s Sporting Goods, Lowe’s, Academy Sports, Target, Home Depot, TJ Maxx y Bath & Body Works.

El Departamento de Policía de Gastonia destacó la colaboración entre las empresas y las fuerzas de seguridad como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del operativo. Los comercios proporcionaron información a los agentes en tiempo real, lo que facilitó la identificación de personas sospechosas de cometer robos y permitió intervenir antes de que abandonaran los establecimientos.

La operación también contó con apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI). Ambas agencias aportaron personal y labores de vigilancia en diferentes puntos del área. La policía de Gastonia asumió directamente los arrestos, la presentación de cargos y la elaboración de los informes correspondientes.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones busca fortalecer la cooperación entre los cuerpos policiales y el sector empresarial para reducir los robos y proteger a los comercios locales.

El Departamento de Policía de Gastonia informó el domingo 9 de agosto de 2026 que “Operation Retail Roundup” se desarrolló los días 4 y 6 de agosto de 2026, jornadas durante las cuales los agentes trabajaron junto a los establecimientos participantes para detectar y detener a personas vinculadas con robos en tiendas.

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