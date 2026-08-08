Raleigh, NC.- Durante la Semana Nacional de los Mercados de Agricultores, el gobernador Josh Stein y el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Dev Sangvai, visitaron el Mercado de Agricultores de Durham para destacar el programa SUN Bucks, que proporciona alimentos nutritivos a más de un millón de niños de Carolina del Norte durante todo el verano. Si bien en años anteriores organizaciones filantrópicas privadas han contribuido para ayudar al estado a cubrir su parte del costo del programa federal, el presupuesto de este año incluye fondos estatales para operar SUN Bucks en el verano de 2027.

«Todos los niños de Carolina del Norte deberían tener acceso a alimentos nutritivos, sin importar la época del año», declaró el gobernador Josh Stein . «Me enorgullece que nuestro presupuesto estatal financie el programa SUN Bucks el próximo verano y garantice que más de un millón de niños en Carolina del Norte tengan comida en la mesa. Esta es una inversión crucial para nuestros niños y familias, y nos ayuda a seguir construyendo una Carolina del Norte más fuerte y saludable para todos».

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«El acceso a alimentos nutritivos es fundamental para la salud y el bienestar de los niños», declaró Dev Sangvai, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos . «El programa SUN Bucks brinda a las familias los recursos necesarios para proporcionar comidas saludables a sus hijos cuando no hay comidas escolares disponibles durante el verano. Nos enorgullece colaborar con nuestros socios federales, estatales y filantrópicos para llegar a más de un millón de niños y garantizar que las familias de Carolina del Norte cuenten con el apoyo que necesitan».

«Nos enorgullece apoyar a SUN Bucks porque todos los niños merecen la oportunidad de crecer sanos y preparados para triunfar», declaró Damon Circosta, director ejecutivo de la Fundación AJ Fletcher . «SUN Bucks fortalece a los niños, las familias y las comunidades de Carolina del Norte».

El mes pasado, el gobernador Stein promulgó el primer presupuesto estatal completo de Carolina del Norte en más de dos años, y dicho presupuesto financia en su totalidad el programa SUN Bucks para el verano de 2027. El programa SUN Bucks ofrece un retorno de la inversión de 25:1, ya que el estado recibe 25 dólares del gobierno federal por cada dólar aportado, lo que en última instancia proporciona alrededor de 125 millones de dólares a las familias de Carolina del Norte con niños para la alimentación cada verano.

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En enero, debido a que el estado no aprobó un presupuesto el año pasado, el gobernador Stein anunció que los SUN Bucks para el verano de 2026 serían financiados por una asociación público-privada que incluye una colaboración intersectorial entre el USDA, el NCDHHS y el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte. Las organizaciones que apoyaron al estado de Carolina del Norte en la oferta de los SUN Bucks incluyen:

Fundación Blue Cross and Blue Shield de Carolina del Norte

La Fundación Duke

Coca-Cola Consolidated

Fideicomiso de Salud Dogwood

Fundación Bryson

Fondo comunitario de New Hanover

Fundación AJ Fletcher

Brighthouse Financial

Las familias de Carolina del Norte que cumplen los requisitos para recibir SUN Bucks reciben un pago único de $120 por niño elegible, que pueden usar para comprar alimentos nutritivos en tiendas y mercados de agricultores que aceptan tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), incluyendo la mayoría de los supermercados importantes de Carolina del Norte. SUN Bucks es uno de los tres Programas de Nutrición de Verano (SUN) para Niños de Carolina del Norte, que garantiza que los niños tengan acceso a comidas saludables durante los meses en que no hay clases. Uno de cada cinco niños de Carolina del Norte vive en hogares sin acceso constante a alimentos.

Las familias pueden averiguar si un niño reúne los requisitos para recibir SUN Bucks respondiendo al cuestionario interactivo de elegibilidad aquí . Las familias pueden consultar los requisitos de ingresos familiares para recibir SUN Bucks aquí .

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