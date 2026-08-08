Greensboro, NC.- Christopher John Walters, de 48 años y residente de High Point, enfrenta un cargo por comunicar amenazas luego de un incidente registrado mientras una mujer conducía por la Interestatal 85 en Carolina del Norte.

De acuerdo con la orden judicial, el hecho ocurrió el 31 de julio, cuando Walters presuntamente dirigió varias amenazas verbales contra una mujer de Greensboro. El documento señala que el hombre le habría dicho que ella “podría morir” y que “la mataría”.

La conductora se encontraba en la Interestatal 85 cuando recibió las amenazas y decidió comunicarse con Guilford Metro 911 para reportar la situación. El Departamento de Policía de Greensboro (GPD) incorporó el caso a sus registros y un detective del equipo de Crímenes contra las Personas se reunió posteriormente con la denunciante en la cárcel de High Point.

El investigador le ofreció asistencia mientras la mujer avanzaba con el proceso para obtener una orden judicial contra Walters. En ese momento, el hombre ya permanecía detenido por un caso diferente.

Las autoridades también vincularon a Walters con otro incidente ocurrido el 1 de agosto. Una mujer de High Point solicitó una orden de arresto por agresión y aseguró que el acusado la empujó contra un armario, provocándole un moretón en el brazo.

La policía arrestó a Walters el jueves por ese cargo de agresión. Posteriormente, las autoridades iniciaron el procedimiento relacionado con las presuntas amenazas ocurridas durante el incidente en la carretera.

Cómo presentar una denuncia por un delito menor

La legislación de Carolina del Norte permite que un residente solicite una acusación por un delito menor directamente ante la oficina del magistrado local. Para iniciar el proceso, la persona debe proporcionar información que permita establecer una causa probable.

Este mecanismo puede utilizarse cuando un incidente no ocurrió frente a un agente policial y cuando la conducta denunciada probablemente constituye un delito menor.

Autoridades recomiendan priorizar la seguridad

El Departamento de Policía de Greensboro recordó que las personas involucradas en posibles episodios de ira al volante deben concentrarse primero en ponerse a salvo.

Si otro conductor adopta una conducta amenazante, las autoridades recomiendan llamar al 911. El operador puede orientar al conductor, enviar a un agente policial y ayudarle a encontrar un sitio seguro para detenerse.

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También resulta útil proporcionar una descripción del vehículo involucrado, siempre que hacerlo no ponga en riesgo al conductor. Las autoridades enfatizan que la persona debe evitar confrontar al otro automovilista y alejarse de la situación tan pronto como encuentre un lugar seguro.

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