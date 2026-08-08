Charlotte, NC.- La Policía de Charlotte-Mecklenburg mantiene activa la Operación Nite Shade, un operativo enfocado en combatir la actividad criminal y reducir los delitos en el corredor de Sugar Creek Road y Reagan Drive. North Tryon Division lidera las acciones y reportó nuevos resultados tras las intervenciones realizadas durante julio.

Hickory Grove officers recently responded to a Found Property call for service in which the caller reported purchasing a storage unit at auction and discovered what appeared to be packaged drugs among the items. Officers conducted an investigation that led to the seizure of a… pic.twitter.com/UQ4MAG3hoD — CMPD News (@CMPD) August 7, 2026

De acuerdo con el balance policial, los agentes realizaron 529 paradas de tráfico durante el mes. Estas acciones derivaron en 309 citaciones y 47 arrestos, además de la ejecución de cuatro órdenes de captura contra personas que permanecían prófugas.

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El operativo también permitió decomisar más de 350 gramos de presuntos narcóticos, junto con 12 armas de fuego ilegales y diversos elementos relacionados con el consumo o distribución de drogas.

Las autoridades señalaron que la estrategia continuará en la zona con el objetivo de interrumpir las actividades delictivas y disminuir los niveles de victimización. La Policía destacó el trabajo de los agentes de la North Tryon Division y aseguró que las acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para mejorar la seguridad de residentes y personas que transitan por el sector.

Hallazgo de drogas en una unidad de almacenamiento

En otro procedimiento reciente, oficiales de Hickory Grove Division atendieron una llamada relacionada con propiedad encontrada. La persona que realizó el reporte explicó que había comprado una unidad de almacenamiento durante una subasta y que, al revisar los objetos que se encontraban dentro, descubrió varios paquetes que parecían contener drogas.

Operation Nite Shade is still going strong as our North Tryon Division continues their work to clean up the Sugar Creek and Reagan Road corridor! Their steadfast commitment to disrupting criminal activity and reducing victimization in that area continues to make meaningful… pic.twitter.com/FRUzmE9km7 — CMPD News (@CMPD) August 7, 2026

Los agentes iniciaron una investigación a partir del hallazgo y posteriormente decomisaron una cantidad considerable de presuntos narcóticos.

Entre las sustancias encontradas figuran casi 25 libras de presunta cocaína, más de tres onzas de presunta metanfetamina y aproximadamente 0,89 onzas de presunto fentanilo.

El procedimiento contó con el apoyo de Mint Hill Police, cuya colaboración permitió avanzar en la investigación y retirar las sustancias de circulación.

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Las autoridades resaltaron la importancia de la cooperación entre agencias policiales para enfrentar el tráfico de drogas y evitar que sustancias potencialmente peligrosas lleguen a las comunidades.

Mientras la Operación Nite Shade continúa, los resultados de julio reflejan una combinación de controles de tránsito, arrestos, órdenes judiciales ejecutadas y decomisos de drogas y armas. La Policía mantiene su presencia en los sectores incluidos en el operativo como parte de sus esfuerzos para contener la actividad criminal.

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