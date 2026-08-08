Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por homicidio en la cuadra 1400 Eastcrest Drive en la División Eastway y dieron con una mujer acusada de presunta complicidad.

Case update. See full release: https://t.co/HfsreopxQl — CMPD News (@CMPD) August 7, 2026

Como resultado de la investigación en curso, los detectives descubrieron evidencia adicional que indica que Lashaundra Jackson sabía del plan para llevar a cabo este homicidio antes de que ocurriera y ayudó a Cornelius Lamar Butler en el proceso.

Basándose en esta información, los detectives solicitaron y obtuvieron una orden de arresto contra Jackson por asesinato en primer grado.

Lee también: Empleado postal y cómplice sentenciados por robo de cheques

A Jackson se le notificará la orden judicial mientras se encuentre bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de esta actualización del caso.

El hecho

El martes 14 de julio, poco antes de las 7:00 p.m., agentes de policía respondieron a una llamada por agresión con arma mortal en la cuadra 1400 Eastcrest Drive. Al llegar, encontraron a un hombre con lesiones que parecían poner en peligro su vida. Los paramédicos lo declararon fallecido en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones y de los Servicios de Atención a las Víctimas del CMPD también acudieron para prestar asistencia.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará a medida que se obtenga más información. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Barnett es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o con Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260714-1846-01.

Video: CMPD Alerta sobre fraudes cibernéticos y estafas electrónicas.