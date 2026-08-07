Operativo de ICE en Georgia deja más de 1.200 indocumentados detenidos

Atlanta.- La división de Operaciones de Enjuiciamiento y Remoción (ERO) de ICE ejecutó la Operación Safe Community – Atlanta, un operativo de gran escala en el estado de Georgia que culminó con la detención de 1.226 ciudadanos extranjeros en situación irregular.

En un comunicado detallaron que el despliegue de seguridad se enfocó en la localización de individuos con antecedentes por delitos graves, incluyendo agresiones, tráfico de drogas, robo y ofensas sexuales.

Las autoridades migratorias precisaron que 720 de los arrestados cuentan con condenas o acusaciones penales pendientes en tribunales de los Estados Unidos.

Acotaron que entre los cargos registrados en los expedientes figuran antecedentes por crueldad infantil, posesión ilegal de armas, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol y agresiones agravadas.

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Por otro lado, señalaron que durante la redada, los oficiales intervinieron la sede de una empresa de transporte pesado donde se concretó el arresto de cinco personas. Entre los casos destacados por la agencia figuran el mexicano Iván Flores-Dircio, registrado como ofensor sexual, y el hondureño Héctor José Hernández-Fuentes, procesado por cargos de crueldad hacia niños.

Al respecto, la directora interina de Asistencia de ERO, Patricia Hyde, valoró el resultado de las intervenciones al señalar que la remoción de estos sujetos incrementa la seguridad en los vecindarios de Georgia.

La vocera ratificó que la agencia continuará aplicando las leyes de inmigración y coordinando capturas de personas en situación irregular con historial delictivo.

Acotaron que el paquete de arrestos incluyó también a ciudadanos de nacionalidades como Rumania, El Salvador y México con órdenes de captura por hurto, alteración del orden y delitos relacionados con estupefacientes. Todos los detenidos permanecen bajo custodia federal en centros de procesamiento a la espera de sus audiencias de deportación.

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