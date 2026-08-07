Charlotte, NC.- La organización de Miss USA retiró el título de Miss Carolina del Norte USA 2026 a Brittany Boltinhouse luego de una controversia relacionada con antiguos comentarios publicados en redes sociales. La decisión abrió un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas frente al contenido que comparten y mantienen en plataformas digitales.

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Boltinhouse, de 27 años y con ascendencia mexicana y hondureña, ganó la corona estatal el pasado 28 de junio y marcó un momento histórico al convertirse en la primera mujer casada e hispana en obtener ese reconocimiento en Carolina del Norte. Sin embargo, cinco semanas después, la organización anunció su destitución tras revisar publicaciones antiguas que generaron fuertes críticas.

Las publicaciones correspondían al periodo entre 2017 y 2019 y aparecieron bajo el nombre de usuario “Sosa the Stallion”. En esos mensajes, Boltinhouse utilizó expresiones consideradas racistas y homofóbicas, incluyendo insultos dirigidos contra diferentes grupos.

El director ejecutivo de Miss USA, Thom Brodeur, explicó que la organización mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier expresión de racismo, discriminación u odio. Según la postura oficial, la decisión respondió a un patrón de publicaciones realizadas durante varios años y no a un comentario aislado.

Aunque Boltinhouse ofreció una disculpa pública después de que el contenido saliera a la luz, la organización mantuvo la determinación de retirarle la corona estatal. La entidad señaló que sus representantes deben reflejar los valores de respeto, inclusión y responsabilidad que promueve el certamen.

Tras la salida de Boltinhouse, Myla Hadley, quien obtuvo el puesto de primera finalista durante la competencia estatal de junio, asumió oficialmente el título de Miss Carolina del Norte USA 2026.

Hadley representará al estado en la edición número 75 de Miss USA, un evento nacional programado para finales de agosto. La nueva representante continuará con la preparación y las actividades oficiales rumbo al certamen.

La polémica también generó comentarios sobre el impacto de la huella digital en concursos de belleza y otros espacios donde la imagen pública tiene un papel fundamental. El caso de Boltinhouse demuestra cómo publicaciones realizadas años atrás pueden influir en oportunidades actuales, especialmente cuando involucran posiciones de representación.

Con el cambio de representante, Carolina del Norte mantiene su participación en Miss USA, aunque el histórico logro de haber elegido por primera vez a una mujer hispana y casada para ese título estatal quedó marcado por la controversia que provocó su salida.

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