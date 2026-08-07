México y Perú restablecen relaciones y reabrirán sus embajadas

Lima.- Las cancillerías de México y Perú oficializaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y acordaron el diseño de una hoja de ruta para la reapertura gradual de sus respectivas embajadas.

El avance se concretó tras una llamada de trabajo entre el funcionario mexicano Roberto Velasco Álvarez y el canciller peruano Carlos Espá.

Como parte de los acuerdos bilaterales, las autoridades peruanas otorgaron un salvoconducto por asilo diplomático a la exministra Betssy Betzabet Chávez Chino, quien ya se encuentra en territorio mexicano.

En un comunicado indicaron que la decisión se fundamentó en los compromisos derivados de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual ambos Estados son partes firmantes.

Ver más: Justicia peruana anula condena al expresidente Ollanta Humala

Se realizó el salvoconducto de Chávez Chino

No obstante, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Roberto Velasco Álvarez,

precisó que la entrega del salvoconducto se realizó con la reserva del derecho a solicitar la eventual extradición de Chávez Chino.

Sostuve una llamada de trabajo con el canciller del Perú, Carlos Espá, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Acordamos que los equipos de las dos cancillerías elaborarán una hoja de ruta para la reapertura de las embajadas. Agradecí su gestión… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 7, 2026

De la misma manera, las autoridades recordaron a su contraparte mexicana que la exfuncionaria fue sentenciada como coautora del delito de conspiración para la rebelión y mantiene investigaciones abiertas por presunto enriquecimiento ilícito.

Asimismo, el Gobierno peruano enfatizó en su comunicado que en el país impera el Estado de derecho y la separación de poderes, descartando la existencia de persecución política. Asimismo, informó que impulsa ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un proceso de consultas para evitar que la figura del asilo diplomático sea distorsionada.

Por su parte, la representación mexicana destacó que este acercamiento marca el inicio de una nueva etapa bilateral bajo el liderazgo de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori.

En este sentido, ambas partes reiteraron el compromiso de privilegiar la diplomacia y el diálogo para fortalecer los lazos históricos de integración y cooperación regional.

Vídeo: Regreso a clases 2026: familias buscan ahorrar ante los gastos escolares