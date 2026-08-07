Instalan mesa de conversaciones entre el gobierno y oposición en Caracas

Caracas.- La Delegación del Gobierno Nacional y la representación de la Asamblea Nacional de 2015 formalizaron el inicio de un proceso de conversaciones.

Durante la plenaria de instalación celebrada el 6 de agosto de 2026, las partes acordaron la metodología operativa, los ciclos de reuniones y la agenda temática que guiará el diálogo.

Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la Democracia y la reinstitucionalización de Venezuela 🇻🇪 entre diputados de la Asamblea Nacional 2015 y representantes del gobierno interino. Estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos. pic.twitter.com/JxefkJS1cA — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) August 6, 2026

En un comunicado, señalaron que el primer ciclo de trabajo se mantendrá en sesión permanente hasta el miércoles 12 de agosto, fecha en la que se evaluará la continuidad de las plenarias.

Logros de la declaración conjunta del día de hoy: Principios acordados en el comunicado conjunto:

– negociación, de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela,

– ⁠solución política, pacífica, democrática y constitucional,

– ⁠reconocimiento y respeto recíproco entre las… pic.twitter.com/0HnYN4cy20 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) August 6, 2026

Según el comunicado conjunto, las delegaciones acordaron regirse bajo los principios de respeto a la soberanía, negociación de buena fe, solución política y constitucional, igualdad política y protección de los derechos humanos.

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PUD ratifica la hoja de ruta

Por otro lado, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ratificó su compromiso con la hoja de ruta orientada al restablecimiento del Estado de Derecho y la celebración de elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables.

La coalición opositora enfatizó que el camino planteado se inspira en el esquema de tres fases diseñado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

#Comunicado | La Plataforma Unitaria Democrática reafirma la vigencia de su hoja de ruta para una transición democrática en Venezuela y exige la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. La reconstrucción del país pasa por el restablecimiento del Estado de… pic.twitter.com/lC2axojCr8 — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) August 6, 2026

Asimismo, la representación opositora hizo un llamado urgente para la libertad inmediata de todos los presos políticos y el cese de la persecución como condiciones indispensables para avanzar en la reconstrucción nacional. Señalaron que el retorno de los exiliados y la restitución de las garantías civiles resultan esenciales para dar legitimidad al proceso.

Además, se conoció que ambas partes se comprometieron a informar periódicamente al país sobre los avances alcanzados en la mesa de negociación. El inicio de este diálogo abre una etapa de expectativas en el ámbito político nacional respecto a eventuales acuerdos institucionales.

Por último, se conoció que la comunidad internacional se mantiene expectante ante la evolución de las mesas de trabajo fijadas en la capital venezolana. Se prevé que al término de la primera fase de reuniones las delegaciones emitan un nuevo balance conjunto sobre los puntos abordados.

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