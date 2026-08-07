B Hylton afronta la recta final rumbo al Mundial Sub-20

Charlotte, NC.- La Asociación Inglesa de Fútbol convocó a la centrocampista del Carolina Ascent FC, B Hylton, a la Selección Nacional Femenina Sub-20 de Inglaterra para una concentración de 24 jugadoras en Portugal en agosto de 2026.

No missed calls over here 🤭 NEWS: B Hylton To Join England U-20s for Portugal Camp in Final World Cup Preparations

🔗 Full announcement – https://t.co/2vFuijRAWV pic.twitter.com/WtkAYX1ElY — Carolina Ascent FC (@carolinaascent) August 5, 2026

Este campamento es el cuarto y último de preparación antes de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA que se celebrará en septiembre. Inglaterra se enfrentará a Portugal, país anfitrión del Mundial, en la Cidade do Futebol de Lisboa el jueves 13 de agosto.

Inglaterra queda encuadrada en el Grupo B del Mundial Sub-20 junto a Brasil, Tanzania y Canadá.

Hylton ha sido convocada a todos los campamentos de preparación, lo que la coloca en una posición ventajosa de cara al próximo torneo. En el último campamento sub-20 en julio, Hylton anotó contra Apex College en un partido de práctica mientras el equipo se encontraba en Atlanta.

Esta es la sexta convocatoria de Hylton con Inglaterra desde el inicio de la temporada 2025/26. La jugadora de 19 años disputó 11 partidos con el Carolina Ascent la temporada pasada, continuando su desarrollo tras convertirse en la primera canterana del club en firmar un contrato profesional.

SOBRE CAROLINA ASCENT FC

Carolina Ascent FC es uno de los ocho equipos de la Gainbridge Super League, propiedad de la USL y liga profesional de fútbol femenino de primera división que inició su temporada inaugural en agosto de 2024. Carolina Ascent está alcanzando nuevas cotas para el fútbol femenino.

Paso a paso, el club dará pasos importantes para hacer crecer el fútbol femenino, elevar la comunidad y apoyar un futuro más sostenible para los residentes de las Carolinas.

El equipo juega todos sus partidos como local en el histórico American Legion Memorial Stadium. Visite CarolinaAscent.com para unirse al ascenso, mantenerse al día con las noticias del club y comprar abonos de temporada. Enlaces a las redes sociales: Facebook , Instagram , TikTok y X.

Con información de Carolina Ascent

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