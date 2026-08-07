Abelardo De La Espriella asume la Presidencia de Colombia

Santiago De Cali.- En un hecho inédito para la historia republicana del país, Abelardo De La Espriella asumió el 7 de agosto como el 43.º presidente constitucional de la República de Colombia.

El acto de investidura tuvo lugar en la Arena USC de Santiago de Cali, marcando la primera vez en la era moderna que la toma de posesión presidencial se realiza fuera de Bogotá. En el mismo protocolo institucional, tomó juramento el economista José Manuel Restrepo como nuevo vicepresidente de la República.

El acto formal de toma de juramento e imposición de la banda presidencial estuvo a cargo del presidente del Congreso de la República, Honorio Miguel Henríquez, cumpliendo con los mandatos constitucionales del país. Posteriormente, el ya posicionado jefe de Estado procedió a tomar la promesa de ley a su vicepresidente.

Descentralización, regiones y llamado a la unidad nacional

Durante el discurso, Henríquez extendió una mano abierta de concertación al nuevo Gobierno, asegurando que la Mesa Directiva brindará plenas garantías a todas las bancadas representadas en el Capitolio.

Destacó que el Legislativo está listo para debatir, construir y respaldar todas aquellas iniciativas y proyectos de ley que busquen favorecer directamente al pueblo colombiano y promover el desarrollo integral del país.

🚨🇨🇴 | #URGENTE HISTÓRICO: Abelardo de la Espriella recibió la banda presidencial, prestó juramento y asumió oficialmente como nuevo presidente de la República de Colombia para el periodo 2026–2030. pic.twitter.com/t6SOGNU9ZF — La Derecha Diario Colombia (@DerechaDiarioCO) August 7, 2026

El líder del Senado valoró el carácter histórico de trasladar la sede del Congreso en pleno a Cali para este acto institucional, señalando que este gesto simbólico debe traducirse en una verdadera agenda de descentralización y atención prioritaria a las regiones.

Ceremonia de posesión del presidente de la Republica de Colombia Abelardo De La Espriella https://t.co/hI2x5A2Wnd — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 7, 2026

Asimismo, hizo un llamado vehemente a la unidad de todos los sectores sociales y políticos para superar la polarización y afrontar con determinación los grandes desafíos de seguridad, reactivación económica y gobernabilidad.

#EnPunto | Así se vivió el acto de imposición de la banda presidencial a Abelardo de la Espriella ⬇ pic.twitter.com/GJilk2sw0r — Canal 1 (@Canal1_Col) August 7, 2026

Asimismo, durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado en la mesa principal por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, quienes presenciaron el acto solemne.

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Diversos jefes de Estados asistieron a la investidura

Por otro lado, la investidura contó con una destacada presencia de delegaciones internacionales. Entre los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la capital del Valle del Cauca para respaldar al nuevo Gobierno figuran:

S.M. el Rey Felipe VI de España.

de España. Daniel Noboa , presidente de Ecuador.

, presidente de Ecuador. José Raúl Mulino , presidente de Panamá.

, presidente de Panamá. Luis Abinader , presidente de República Dominicana.

, presidente de República Dominicana. Javier Milei , presidente de Argentina.

, presidente de Argentina. Santiago Peña , presidente de Paraguay.

, presidente de Paraguay. Laura Fernández , presidenta de Costa Rica.

, presidenta de Costa Rica. José Antonio Kast , presidente de Chile.

, presidente de Chile. Nasry Asfura, presidente de Honduras.

Asimismo, la representación de Estados Unidos estuvo encabezada por una delegación de alto nivel liderada por el fiscal general encargado, Todd Blanche, junto a directivos de agencias de seguridad e inteligencia. Representantes diplomáticos de diversas naciones de América, Europa y Asia también acudieron al recinto.

Es de mencionar, uno de los momentos más entrañables y comentados de la jornada lo protagonizó la hija menor del mandatario, Francesca, quien se convirtió en el centro de atención de los asistentes y las cámaras durante el protocolo oficial. Con la frescura y espontaneidad propias de su edad, la pequeña rompió la rigidez del acto institucional al jugar alegremente en la mesa principal mientras transcurría la investidura, sacando sonrisas a los jefes de Estado presentes y robándose las miradas del público durante la transmisión televisiva.

La transmisión oficial del acto fue distribuida de manera abierta para todos los medios de comunicación nacionales e internacionales mediante la señal técnica producida en el lugar.

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