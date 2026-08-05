Senado de EE.UU. aprueba resolución sobre Venezuela

Washington.- El Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución bipartidista impulsada por senadores de ambos partidos para reafirmar el compromiso de la política exterior estadounidense con una transición democrática y pacífica en Venezuela.

A través de un comunicado divulgado por las redes sociales se conoció que la medida parlamentaria respalda los lineamientos trazados por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, enfocados en promover comicios libres, justos y transparentes.

El documento legal exige a las autoridades interinas de Venezuela la adopción de medidas inmediatas para restablecer la gobernanza democrática mediante la convocatoria de elecciones presidenciales con garantías institucionales.

Asimismo, el acuerdo legislativo incluye un llamado explícito a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos retenidos en el país caribeño, haciendo especial énfasis en las personas arrestadas en el contexto de los comicios presidenciales de julio de 2024.

Es de mencionar, que la iniciativa legislativa fue presentada por un grupo de senadores clave integrado por Ted Cruz, Jeanne Shaheen, Rick Scott, Dick Durbin, Tim Kaine, Adam Schiff y Jacky Rosen.

Además, el texto enfatiza que cualquier acto de hostigamiento, detención arbitraria, agresión o desaparición forzada en contra de líderes políticos y aspirantes a cargos públicos —incluyendo a María Corina Machado— socava gravemente la legitimidad de futuros procesos electorales y generará consecuencias legales e institucionales promovidas por la comunidad internacional.

Agradecemos al Senado de los Estados Unidos la aprobación de esta resolución bipartidista que reafirma la política del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, de respaldar una transición democrática y pacífica en Venezuela mediante elecciones libres,… pic.twitter.com/qNx002MgAZ — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) August 4, 2026

Sectores de la oposición celebran el acuerdo

El acuerdo parlamentario repasa los hitos políticos recientes, destacando las evaluaciones del Departamento de Estado sobre los resultados electorales de 2024, las inhabilitaciones administrativas a dirigentes de la oposición y la transición de mando tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 durante la Operación Determinación Absoluta (Operation Absolute Resolve).

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De la misma manera, el texto resalta que la presidencia interina a cargo de Delcy Rodríguez carece de un mandato electoral directo de los ciudadanos y la insta a encaminar la nación hacia una ruta constitucional ordenada.

Sectores de la oposición venezolana y diversos grupos defensores de los derechos humanos expresaron su agradecimiento al cuerpo legislativo estadounidense por el acompañamiento institucional. Destacaron que el pronunciamiento del Capitolio envía un mensaje claro a favor del desmantelamiento de las estructuras de persecución y en respaldo al restablecimiento pleno del estado de derecho.

Con esta aprobación, el Congreso de EE. UU. reafirma su consenso de política exterior respecto a la crisis venezolana, manteniendo la presión diplomática para asegurar que las iniciativas de diálogo desemboquen en una solución democrática duradera en la región.

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