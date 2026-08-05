Operativo vial en EE.UU. deja más de 50 indocumentados detenidos

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (DOT) informaron los resultados preliminares de la segunda fase de la Operación Highway Shield.

En un comunicado, explicaron que el despliegue de seguridad vial, ejecutado del 28 al 30 de julio, se enfocó en detectar conductores extranjeros de transporte pesado sin cualificación, licencias irregulares o con estatus migratorio indocumentado en las autopistas del país.

Detallaron que durante los tres días de inspecciones en carretera, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) e inspectores de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) detuvieron a 51 migrantes indocumentados.

Asimismo, entre los arrestados figuran 21 personas que operaban camiones comerciales utilizando licencias de conducir comerciales (CDL) no domiciliadas emitidas por los estados de California y Nueva York.

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Emiten citaciones por incumplimiento de las pruebas de inglés

Por otro lado, el balance de los operativos viales arrojó la inmovilización inmediata de 766 vehículos y la suspensión de conductores por fallas de seguridad. Además del arresto de 86 operadores involucrados en comportamientos peligrosos en la vía.

Asimismo, las autoridades emitieron 36 citaciones por incumplimiento de las pruebas de dominio del idioma inglés y lograron la recuperación de mercancía robada valorada en cerca de un millón de dólares.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, respaldó las intercepciones en carretera señalando que permitieron retirar a más de 800 camioneros de alto riesgo del sistema vial nacional.

El funcionario enfatizó que la presencia de conductores indocumentados al volante de transporte de carga pesada representa un riesgo directo para la seguridad vial y ratificó la cooperación con agencias estatales para mantener los controles.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, enfatizó la prioridad de eliminar el fraude en la emisión de permisos de conducir comerciales y desarticular redes de transporte irregular gestionadas por personal no verificado.

En este sentido, destacaron que las medidas operativas complementan las investigaciones iniciadas por el Ejecutivo nacional dirigidas a fiscalizar escuelas de conducción e instituciones encargadas de la certificación de licencias comerciales.

Por último, reiteraron que la Operación Highway Shield continuará ejecutándose de forma coordinada con las patrullas de carreteras de diversos estados del país. Las autoridades federales mantendrán los puntos de control sorpresivos para verificar la validez de la documentación y los antecedentes de los operadores de transporte pesado.

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