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Opción Fin de Semana: Poesía, ficción y arte

ENTRETENIMIENTO
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Opción Fin de Semana: Poesía, ficción y arte
Creado por CHATGPT por Jacmibel Rosas
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay poesía, ficción y arte para disfrutar de manera gratuita en familia. A continuación los detalles:

Lectura de poesía y ficción de verano y micrófono abierto en Book Buyers

Book Buyers, una librería enorme e increíble, está ubicada en 3040 Eastway Drive, Charlotte, Carolina del Norte.

Algunos de los vecinos de Book Buyers en Eastway Crossing:

  • El mercado de Bart
  • Restaurante local del lado este
  • Vídeo de VisArt
  • Pub de Tommy
  • Estudios Puerta Abierta
  • El salón de belleza para perros
  • Tienda de patinaje 

Lee también: Meck Fest llevará música, actividades y entretenimiento familiar

Eastway Crossing se ha convertido en un refugio para los antiguos negocios de Plaza Midwood y hay mucho aparcamiento gratuito.

Si quiere estar al tanto de las novedades, puedes seguir a Book Buyers en Facebook.

Arte del flujo en el parque: Explora el arte del flujo el 8 de agosto

Charlotte Flow Arts in the Park es un grupo que se reúne regularmente en los parques de Charlotte para realizar actividades de flow. Todos son bienvenidos a estos eventos gratuitos, y el grupo cuenta con el equipo necesario para su uso.

Flow consiste en moverse, bailar o simplemente jugar con accesorios o juguetes como aros de hula-hoop, poi (bolas atadas a cuerdas), bastones, batutas, cintas, estrellas de flow, buugeng y más.

La actividad ambién incluye actividades como malabares y otros trucos divertidos que utilizan el movimiento, el ritmo y la creatividad. ¡Cualquiera puede hacerlo! Se trata de divertirse y encontrar tu propio estilo.

Lee también: Feria de Charlotte 2026: Entretenimiento familiar por una causa solidaria

Los eventos de Charlotte Flow Arts in the Park son gratuitos. Puedes consultar sus próximos eventos aquí.

  • Charlotte Flow Arts in the Park
  • Sábado, 8 de agosto de 2026
  • De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Parque Latta, junto a la zona de juegos acuáticos
  • 601 E Park Avenue, Charlotte, NC
  • Entrada gratuita

¡Todos los niveles de experiencia son bienvenidos! ¿No tienes accesorios? No hay problema, ¡tienen todo lo que necesitas!

Video: LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO SERÁ LA ÚLTIMA EN REGRESAR AL MERCADO

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