Opción Fin de Semana: Poesía, ficción y arte

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Arte del flujo en el parque: Explora el arte del flujo el 8 de agosto

Charlotte Flow Arts in the Park es un grupo que se reúne regularmente en los parques de Charlotte para realizar actividades de flow. Todos son bienvenidos a estos eventos gratuitos, y el grupo cuenta con el equipo necesario para su uso.

Flow consiste en moverse, bailar o simplemente jugar con accesorios o juguetes como aros de hula-hoop, poi (bolas atadas a cuerdas), bastones, batutas, cintas, estrellas de flow, buugeng y más.

La actividad ambién incluye actividades como malabares y otros trucos divertidos que utilizan el movimiento, el ritmo y la creatividad. ¡Cualquiera puede hacerlo! Se trata de divertirse y encontrar tu propio estilo.

Los eventos de Charlotte Flow Arts in the Park son gratuitos. Puedes consultar sus próximos eventos aquí.