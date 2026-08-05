Opción Fin de Semana: Poesía, ficción y arte

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana hay poesía, ficción y arte para disfrutar de manera gratuita en familia. A continuación los detalles:
Lectura de poesía y ficción de verano y micrófono abierto en Book Buyers
Book Buyers, una librería enorme e increíble, está ubicada en 3040 Eastway Drive, Charlotte, Carolina del Norte.
Algunos de los vecinos de Book Buyers en Eastway Crossing:
- El mercado de Bart
- Restaurante local del lado este
- Vídeo de VisArt
- Pub de Tommy
- Estudios Puerta Abierta
- El salón de belleza para perros
- Tienda de patinaje
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Eastway Crossing se ha convertido en un refugio para los antiguos negocios de Plaza Midwood y hay mucho aparcamiento gratuito.