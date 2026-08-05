Muere el hombre acusado de asesinar a su novia en un tiroteo ocurrido en la I-77 

Mooresville, NC.- El hombre acusado de asesinar a una joven durante un tiroteo registrado en la autopista Interestatal 77, en Mooresville, falleció días después de permanecer hospitalizado con una herida de bala que él mismo se habría provocado, según confirmó Firewire.

Las autoridades identificaron al fallecido como J’Kobe Tre’shon Ramseur, de 23 años y residente del condado Catawba. El caso conmocionó a la comunidad tras el violento incidente ocurrido el domingo 26 de julio de 2026, poco antes de las 4:30 de la tarde.

De acuerdo con la investigación, Ramseur y su novia, Justice Wells, viajaban por la Interestatal 77 cuando el joven presuntamente le disparó en la cabeza. Acto seguido, el sospechoso dirigió el arma contra sí mismo y sufrió una herida de bala que lo dejó en estado crítico.

Los equipos de emergencia trasladaron a ambos a centros médicos de la zona. Sin embargo, Justice Wells murió a consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

Tras confirmarse el fallecimiento de la víctima, el Departamento de Policía de Mooresville modificó la acusación inicial contra Ramseur y presentó un cargo por asesinato en primer grado.

El sospechoso permaneció bajo atención médica durante varios días mientras las autoridades continuaban con la investigación del caso. Finalmente, Firewire informó que Ramseur murió como consecuencia de la herida de bala que se ocasionó durante el incidente.

Las autoridades no han divulgado públicamente el motivo que habría originado el ataque, mientras los investigadores continúan recopilando información para completar el expediente del caso.

La muerte del acusado pone fin al proceso penal que enfrentaba, aunque la investigación sobre las circunstancias del crimen continuará como parte del procedimiento correspondiente.

El caso generó una amplia atención en Carolina del Norte debido a la violencia del hecho y a que ocurrió en plena autopista interestatal. Familiares y allegados de la víctima han recibido muestras de apoyo de la comunidad mientras avanzan las diligencias oficiales relacionadas con el homicidio.

Dos hombres enfrentan cargos por ingresar ilegalmente a una iglesia en Iredell County

En otro procedimiento, dos hombres fueron arrestados en Iredell County, Carolina del Norte, después de que las autoridades los sorprendieran dentro de una iglesia donde presuntamente ingresaron de manera ilegal tras forzar una entrada.

El incidente ocurrió durante la mañana del martes 4 de agosto de 2026, alrededor de las 7:20 a.m., cuando la Oficina del Sheriff de Iredell County respondió a una alerta por una posible intrusión en un templo de la zona.

La compañía de seguridad notificó al responsable de las llaves del edificio sobre la activación de la alarma. Al llegar al lugar, el encargado encontró señales de entrada forzada y se comunicó de inmediato con el Centro de Comunicaciones de Emergencia del condado.

Durante la inspección inicial, las autoridades localizaron una mochila, un patinete y otros objetos personales abandonados en el exterior de la iglesia, elementos que hicieron sospechar la presencia de personas dentro del inmueble.

El agente Cass, junto con el responsable del edificio, revisó el perímetro hasta encontrar una puerta sin asegurar. Cuando el oficial ingresó al templo, escuchó movimientos en el interior y, pocos segundos después, detectó el sonido de una puerta exterior al cerrarse.

El agente salió rápidamente del edificio al considerar que alguien intentaba escapar y logró interceptar a dos personas cuando abandonaban el lugar.

Las autoridades identificaron a los detenidos como David Allen Jewell, de 32 años y residente de Statesville, y David Austin Painter, de 31 años, residente de Harmony.

Los agentes trasladaron a ambos al Centro de Detención de Iredell County, donde comparecieron ante el magistrado Watkins.

El magistrado fijó una fianza garantizada de $10.000 para cada uno de los acusados.

La Fiscalía presentó contra Jewell y Painter cargos por allanamiento con fines delictivos a un lugar de culto (Felony Breaking and Entering a Place of Worship), mientras las autoridades continúan con la investigación para determinar si ambos sustrajeron objetos del templo o provocaron daños adicionales durante el ingreso.

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