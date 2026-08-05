Charlotte, NC.- La Coalición Latinoamericana (LAC), la organización sin fines de lucro más grande y de mayor trayectoria en la región de Charlotte al servicio de la comunidad latina, anunció que Federico Ríos, líder cívico y filantrópico con amplia trayectoria en Charlotte, se desempeñará como su Director Ejecutivo Interino. Ríos brindará liderazgo y continuidad mientras la organización se acerca a su aniversario número 35, preparándose para su próximo capítulo.

Ríos aporta más de dos décadas de experiencia en el gobierno local, organizaciones sin fines de lucro y filantropía, con un enfoque constante en la integración de inmigrantes y resultados en pro a las comunidades históricamente marginadas. Fue el primer Subdirector de Equidad, Movilidad e Integración de Inmigrantes de la Ciudad de Charlotte, en donde condujo su trabajo en materia de movilidad económica y seguridad comunitaria, incluyendo la implementación local del modelo de salud pública “Cure Violence” en colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg, y el diseño de “SAFE Charlotte”, un programa competitivo de subvenciones que apoya a organizaciones en zonas de mayor necesidad.

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Más recientemente, Ríos se desempeñó como Vicepresidente en Foundation For The Carolinas, donde asesoró a juntas filantrópicas, administró fondos enfocados en salud e inversión comunitaria, además de que impulsó asambleas de liderazgo a través del Robinson Center for Civic Leadership. Al inicio de su carrera, fundó y dirigió “Newcomer Services Program” programa de Communities In School Charlotte-Mecklenburg, brindando apoyo a estudiantes inmigrantes y refugiados así como a sus familias. Actualmente se desempeña como Co-presidente del Consejo Asesor sobre Asuntos Latinos del Gobernador de Carolina del Norte. Su trabajo ha sido reconocido con el Excelente Award por su servicio comunitario y forma parte del Power 100 del Charlotte Business Journal.

La Junta Directiva también anunció que ha iniciado la búsqueda del próximo Director Ejecutivo permanente de LAC, y ha contratado a Armstrong McGuire, una firma con sede en Carolina del Norte especializada en la búsqueda de ejecutivos para el sector sin fines de lucro y en estrategia organizacional, para dirigir el proceso. La Junta dará a conocer los detalles del proceso formal de búsqueda, incluyendo cómo podrán postularse las personas interesadas, durante la próxima semana.

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La transición ocurre cuando LAC se acerca a su aniversario número 35. Fundada en 1990 por un pequeño grupo de voluntarios que respondieron a una comunidad a la que las instituciones de Charlotte aún no habían aprendido a servir. La organización se ha convertido en el principal punto de referencia para las familias latinas e inmigrantes de la región. Hoy, el trabajo de LAC abarca servicios legales, desarrollo laboral y económico, programas para jóvenes y familias, y participación cultural y cívica. LAC ha brindado más de 29.000 servicios, ha apoyado a más de 3.000 personas a través de su centro de desarrollo laboral, y ha ayudado a recuperar más de un millón de dólares en salarios no pagados a trabajadores de toda la región.

Armstrong McGuire gestionará la convocatoria al puesto en colaboración con un comité de búsqueda encabezado por una Junta, guiando la participación de la comunidad, el reclutamiento de candidatos y la evaluación. La Junta ha pedido que este proceso tenga como epicentro las voces de los miembros de LAC, su personal y aliados de muchos años.

Ni el trabajo o la necesidad de la comunidad se detiene durante una transición. Iniciando un nuevo capítulo, la Junta invita a los vecinos, aliados y a quienes apoyan a la organización a mantenerse involucrados, ya sea ofreciendo su tiempo como voluntarios o haciendo una donación para así poder continuar con los servicios de los que las familias dependen día con día. Las maneras de participar y contribuir están disponibles en mylac.org.

Acerca de La Coalición Latinoamericana

Fundada en 1990, La Coalición Latinoamericana es la organización sin fines de lucro al servicio de la comunidad latina más grande y de mayor trayectoria en la región de Charlotte. Durante casi 35 años, LAC ha sido un lugar donde las familias inmigrantes y latinas encuentran servicios, defensa de sus derechos y comunidad, ofreciendo servicios legales, programas de desarrollo laboral y económico, servicios para jóvenes y familias, y participación cultural y cívica. La misión de LAC es construir una Charlotte más fuerte e incluyente. Más información en mylac.org.

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