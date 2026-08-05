Identifican a víctima de homicidio en la cuadra 2300 Dunlavin Way

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron una víctima de homicidio en la cuadra 2300 Dunlavin Way en Eastway Division.
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— CMPD News (@CMPD) August 4, 2026
Los familiares más cercanos de la víctima fueron notificados de su fallecimiento y de la detención realizada en relación con este caso.
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El hecho
El miércoles 29 de julio, poco antes de las 2 de la madrugada, agentes de policía respondieron a una llamada por agresión con arma mortal y lesiones en la cuadra 2300 Dunlavin Way. Al llegar, encontraron a dos víctimas con heridas de bala. El servicio de emergencias médicas (MEDIC) declaró a una de las víctimas fallecida en el lugar. La segunda víctima fue trasladada por el servicio de emergencias médicas a un hospital cercano con heridas que no ponían en peligro su vida.
Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y MEDIC del CMPD también acudieron para brindar asistencia.