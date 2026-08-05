Identifican a víctima de homicidio en la cuadra 2300 Dunlavin Way

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron una víctima de homicidio en la cuadra 2300 Dunlavin Way en Eastway Division.

Case Update – See full release here: https://t.co/jufn2HCXxY — CMPD News (@CMPD) August 4, 2026

La víctima en este caso ha sido identificada como Gilberto Gómez-Ruiz, de 27 años de edad.

Los familiares más cercanos de la víctima fueron notificados de su fallecimiento y de la detención realizada en relación con este caso. Lee también: Arrestan a sospechoso de homicidio y lo acusan de cuatro cargos El hecho El miércoles 29 de julio, poco antes de las 2 de la madrugada, agentes de policía respondieron a una llamada por agresión con arma mortal y lesiones en la cuadra 2300 Dunlavin Way. Al llegar, encontraron a dos víctimas con heridas de bala. El servicio de emergencias médicas (MEDIC) declaró a una de las víctimas fallecida en el lugar. La segunda víctima fue trasladada por el servicio de emergencias médicas a un hospital cercano con heridas que no ponían en peligro su vida. Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones, Servicios a las Víctimas y MEDIC del CMPD también acudieron para brindar asistencia. Lee también: ICE repatria a México a dos fugitivos buscados por homicidio en su país natal Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Wallace es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260729-0145-00.

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