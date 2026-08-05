Monroe, NC.- Un hombre identificado como Bobby Wallace permanece bajo custodia después de protagonizar un violento incidente en una vivienda de Clark Street, en Union County, donde una discusión familiar terminó con un apuñalamiento, varios disparos y cargos por intento de homicidio.



La Oficina del Sheriff de Union County informó que los agentes acudieron a la residencia tras recibir una llamada que alertaba sobre una alteración en el lugar. Mientras se dirigían a la escena, los despachadores también notificaron que una persona había sufrido una herida con arma blanca y que se habían efectuado múltiples disparos.

Los oficiales llegaron pocos minutos después y encontraron a Wallace con una lesión superficial en el hombro izquierdo. El personal brindó atención médica de inmediato y posteriormente trasladó al hombre a un hospital de la zona para recibir tratamiento.

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Durante la investigación, los detectives reconstruyeron la secuencia de los hechos y determinaron que Wallace se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando comenzó una fuerte discusión con varios integrantes de su familia. A medida que aumentó la tensión, los familiares decidieron abandonar la vivienda y solicitaron que otra persona acudiera al lugar para recogerlos.

Cuando el conductor llegó a la residencia, Wallace lo enfrentó y ambos iniciaron una discusión verbal que rápidamente escaló hasta convertirse en una agresión física. Según los investigadores, Wallace golpeó al hombre, quien logró retirarse hacia su vehículo con la intención de abandonar la propiedad y poner fin al enfrentamiento.

Sin embargo, Wallace volvió a acercarse al automóvil y continuó la agresión. En medio del altercado, la víctima utilizó un cuchillo durante la confrontación, lo que provocó la lesión que Wallace presentaba en el hombro.

Las autoridades señalaron que el incidente tomó un giro aún más grave cuando Wallace regresó a la vivienda, tomó un arma de fuego y abrió fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo mientras la víctima se alejaba del lugar. Los investigadores sostienen que el sospechoso actuó con la intención de causar la muerte del conductor.

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Ninguna de las balas impactó a la víctima, quien logró escapar del lugar y ponerse a salvo. Los agentes recopilaron evidencias en la escena y avanzaron con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Tras recibir atención médica, Wallace quedó bajo arresto y enfrenta varios cargos relacionados con el caso, entre ellos intento de homicidio y delitos vinculados al uso de un arma de fuego. Un funcionario judicial fijó una fianza garantizada, aunque el acusado permanece detenido mientras continúa el proceso penal en su contra.

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