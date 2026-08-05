EE.UU. ofrece $102 millones por la cúpula del CJNG

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la oferta de recompensas que suman un total de hasta 102 millones de dólares para capturar o condenar a ocho líderes y colaboradores clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, indicaron que la medida fue oficializada a través del Programa de Recompensas contra los Narcóticos (NRP) y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), en coordinación con agencias como la DEA, el FBI, HSI y el Departamento de Justicia.

De la misma manera, señalaron que la acción gubernamental responde a la clasificación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) e infraestructura delictiva de alto impacto en el hemisferio. Entre las recompensas más elevadas destaca la cifra de hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias «Pelón», identificado por las autoridades como el nuevo líder del grupo tras el fallecimiento del fundador de la organización, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».

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Recompensas para otros líderes del cártel

Por otro lado, las autoridades federales fijaron recompensas de hasta 15 millones de dólares para Audias Flores Silva («Jardinero»), Gonzalo Mendoza Gaytán («Sapo») y Julio Alberto Castillo Rodríguez («Chorro»).

Acotaron que el listado oficial de incentivos económicos incluye también sumas de hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco («Tripa»), Julio César Montero Pinzón («El Tarjetas») y Carlos Andrés Rivera Varela («La Firma»), además de 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

En forma paralela a los incentivos económicos, la administración estadounidense implementó restricciones de visado a 65 individuos vinculados familiar o comercialmente con personas sancionadas por su relación con el cártel. Como parte de esta disposición ejecutiva, las autoridades consulares procedieron a la revocación inmediata de 26 visados vigentes, acumulando un total de 93 visados cancelados desde el lanzamiento de esta política restrictiva en junio de 2025.

El pronunciamiento del Departamento de Estado se produce en paralelo con la desclasificación de cargos penales formales por parte del Departamento de Justicia contra varios de los principales lugartenientes de la estructura criminal.

Por último, el secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó a través de sus canales oficiales la postura del Gobierno federal enfocada en desarticular las redes operativas y de financiamiento del narcotráfico transnacional.

The United States is hunting down, dismantling, and destroying Cártel de Jalisco Nueva Generación. @StateDept is offering rewards totaling over $100 million for information leading to the arrests and/or convictions of their leaders and associates. We are also imposing visa… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 5, 2026

Datos de interés

Es de mencionar, que las agencias de orden público mantendrán abiertas líneas confidenciales directas vía telefónica, mensajería cifrada y plataformas web para la recepción de información en cualquier país. Con motivo del 40 aniversario del Programa de Recompensas contra los Narcóticos, las autoridades estadounidenses reiteraron que este marco legal ha facilitado la captura de más de 90 criminales internacionales y la entrega de más de 200 millones de dólares en pagos a informantes.

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