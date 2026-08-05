Charlotte reabre el debate sobre los carriles de peaje en la I-77 Sur

Charlotte, NC.- El futuro del proyecto de carriles exprés con peaje en la I-77 Sur volvió al centro del debate en Charlotte después de que el estado de Carolina del Norte advirtiera sobre una penalización de 64 millones de dólares si las autoridades locales mantienen la decisión de cancelar la iniciativa. La medida ha reactivado las conversaciones entre funcionarios, líderes comunitarios y organismos de planificación, quienes deberán tomar una decisión en las próximas semanas.

El proyecto contempla la construcción de carriles exprés con peaje a lo largo de un tramo de aproximadamente 11 millas que conectaría el Uptown de Charlotte con la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Sus promotores sostienen que la obra aliviaría la congestión vehicular y mejoraría la movilidad en uno de los corredores con mayor crecimiento de la región.

Sin embargo, el Concejo Municipal de Charlotte y la Organización Regional de Planificación del Transporte de Charlotte (CRTPO) rechazaron el proyecto en mayo de 2026 debido a preocupaciones relacionadas con su impacto en varias comunidades y con el modelo de financiamiento propuesto.

Tras esa decisión, la Asamblea General de Carolina del Norte incorporó una cláusula en el presupuesto estatal que obliga a la ciudad a reembolsar 64 millones de dólares, correspondientes a los costos de diseño e ingeniería ya invertidos por el estado, si el proyecto no continúa.

Las autoridades locales disponen hasta el 5 de octubre de 2026 para modificar su postura y notificar formalmente al estado si deciden retomar la iniciativa. De lo contrario, Charlotte deberá asumir el pago de la penalización.

Con el objetivo de reducir la oposición vecinal, el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) presentó una nueva propuesta que incluye un fondo de 300 millones de dólares destinado a proyectos de movilidad económica, vivienda, protección ambiental y mejoras para peatones en las comunidades cercanas al corredor vial.

La oferta también contempla mantener el desarrollo bajo un esquema de asociación público-privada (P3), además de permitir que la región recupere alrededor de 600 millones de dólares en recursos estatales previamente asignados para la construcción de la obra.

Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo el impacto sobre comunidades del corredor oeste de Charlotte. Los primeros diseños incluían la demolición de viviendas, situación que motivó el rechazo de residentes y organizaciones comunitarias durante las etapas iniciales del proyecto.

El Concejo Municipal analizó nuevamente el tema durante su sesión del 3 de agosto, aunque no alcanzó una decisión definitiva. La CRTPO tiene previsto realizar la votación oficial el 23 de septiembre, fecha que marcará el rumbo del proyecto. Posteriormente, el 5 de octubre vencerá el plazo para comunicar la decisión al estado y evitar la sanción económica.

Mientras se acerca la fecha límite, el debate enfrenta dos prioridades para la región: Responder a la creciente demanda de infraestructura vial y atender las inquietudes de las comunidades que podrían resultar afectadas por la construcción de los nuevos carriles exprés.

Finalmente hay que destacar que entre los beneficios adicionales de este cambio, se incluyen la reducción de accidentes relacionados con la congestión, el apoyo al crecimiento económico previsto y el fomento del uso del transporte público para promover el cambio modal y mejorar la calidad del aire. El proyecto también mejoraría la red regional de carriles exprés con conexiones a los carriles exprés existentes en las autopistas I-77 e I-485.

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