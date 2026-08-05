Charlotte FC debuta con goleada en la Leagues Cup

Charlotte, NC.- El Charlotte FC comenzó con paso firme su participación en la Leagues Cup 2026 al imponerse con autoridad 3-0 sobre Pumas UNAM en el Bank of America Stadium. El conjunto dirigido por Dean Smith dominó el encuentro de principio a fin y sumó una victoria que lo deja bien posicionado de cara a su próximo compromiso frente al Atlas, programado para este viernes.

Ante 22.530 espectadores, el equipo de las Carolinas mostró solidez defensiva, efectividad en ataque y control del ritmo del partido frente a uno de los clubes más tradicionales de la Liga MX.

Charlotte FC abrió el marcador a los 27 minutos gracias a Brandt Bronico, quien aprovechó una oportunidad en el área para darle la ventaja a los locales antes del descanso. El mediocampista alcanzó así su segundo gol en la historia del club dentro de la Leagues Cup, igualando el registro de Karol Swiderski, Patrick Agyemang y Tyger Smalls como los máximos anotadores del equipo en el torneo.

El conjunto local amplió la diferencia al inicio de la segunda mitad. A los 50 minutos, Archie Goodwin definió con precisión tras una asistencia de David Schnegg y marcó su quinto gol de la temporada 2026. Con esa anotación, el delantero ya registra goles en todas las competencias disputadas este año: la Major League Soccer, la U.S. Open Cup y la Leagues Cup.

La goleada tomó forma definitiva a los 78 minutos, cuando Tyger Smalls convirtió un penal para establecer el 3-0 final. El tanto también representó su segundo gol en la historia del torneo con la camiseta del Charlotte FC.

Además del resultado, la noche dejó varios momentos destacados para el club. Rodolfo Aloko, Tyler Miller y Will Cleary disputaron sus primeros minutos en la Leagues Cup, mientras que Nathan Richmond debutó oficialmente con el primer equipo tras ingresar desde el banco de suplentes. Richmond se convirtió en el décimo jugador seleccionado en el SuperDraft de la MLS que viste la camiseta del Charlotte FC y en el cuarto futbolista promovido desde Crown Legacy que debuta durante la temporada 2026.

Con este triunfo, Charlotte FC extendió a tres partidos su racha invicta frente a equipos de la Liga MX, una serie positiva que comenzó la temporada anterior y que fortalece la confianza del plantel en el torneo binacional.

El siguiente desafío llegará el viernes 7 de agosto de 2026, cuando el conjunto de las Carolinas enfrente al Atlas en un partido que podría resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup. El equipo buscará mantener el impulso mostrado en su estreno y consolidar su candidatura como uno de los protagonistas de la competencia.

Con información de Charlotte FC

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