York, SC.- Con el inicio del nuevo año escolar, las autoridades de Carolina del Norte intensificaron los llamados a la prevención para proteger a miles de estudiantes que desde este martes regresan a las aulas. Los organismos de seguridad solicitaron a los conductores extremar las precauciones en las zonas escolares, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a la presencia de peatones y autobuses escolares.

El aumento del tránsito durante las primeras semanas de clases genera un mayor movimiento de estudiantes, familias y personal educativo alrededor de las escuelas. Por esa razón, las agencias de seguridad recordaron que la colaboración de todos los conductores resulta fundamental para reducir el riesgo de accidentes y garantizar desplazamientos seguros.

Las autoridades insistieron en que cada conductor debe prestar atención a la señalización y a las luces intermitentes que indican la reducción obligatoria de la velocidad en las zonas escolares. Cuando las luces amarillas permanecen encendidas, los vehículos deben disminuir su velocidad hasta el límite establecido para ese sector.

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Además del control del tránsito, las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes. El objetivo consiste en promover el cumplimiento de las normas de circulación y proteger a los menores mientras cruzan las calles o abordan los autobuses escolares.

En el vecino condado York, las autoridades también anunciaron un operativo especial con motivo del regreso a clases. La Oficina del Sheriff informó que sus agentes permanecerán en diferentes zonas escolares para supervisar el comportamiento de los conductores y detectar infracciones como el exceso de velocidad o el incumplimiento de la obligación de detenerse cuando un autobús escolar recoge o deja estudiantes.

Los funcionarios aprovecharon la ocasión para recordar que durante los primeros días del ciclo escolar pueden producirse demoras habituales en el tránsito. En ese sentido, invitaron a los conductores a salir con mayor anticipación y priorizar la seguridad sobre la puntualidad.

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«Es posible que llegues tarde al trabajo un par de veces este mes. A todos les sucede. Los niños lo merecen», señalaron las autoridades como parte de su mensaje de concienciación dirigido a la comunidad.

Recomendaciones para un regreso a clases seguro

Reduzca la velocidad al ingresar en una zona escolar.

Respete las señales de tránsito y las indicaciones de los agentes.

Deténgase completamente cuando un autobús escolar despliegue la señal de alto.

Evite utilizar el teléfono celular mientras conduce.

Mantenga especial atención a niños que crucen las calles o caminen cerca de las escuelas.

Salga de casa con tiempo suficiente para evitar conducir con prisa.

Recuerde que unos minutos de espera pueden marcar la diferencia para proteger la vida de un estudiante.

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