Operativo del CMPD deja 260 controles de tránsito y 12 arrestos

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) informó los resultados de un operativo intensivo de seguridad vial que se desarrolló en el sector de Uptown durante cinco días consecutivos. La iniciativa reunió a varias unidades especializadas con el objetivo de fortalecer la vigilancia, mejorar la circulación vehicular y reducir conductas que ponen en riesgo a conductores y peatones.

Las acciones tuvieron lugar entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio. Durante ese período, la División de Transportación del CMPD brindó apoyo a la Central Division mediante operativos de alta visibilidad enfocados en el control del tránsito y el cumplimiento de las normas de circulación en una de las zonas con mayor flujo vehicular de Charlotte.

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Para ejecutar el plan, el departamento integró a oficiales de las unidades especializadas en detección de conductores bajo los efectos del alcohol (DWI), patrullaje en motocicletas y la unidad encargada de investigar accidentes de tránsito fatales. La coordinación entre estos equipos permitió ampliar la cobertura en los principales corredores viales y responder con mayor rapidez a las incidencias registradas durante la semana.

Como resultado del operativo, los agentes realizaron 265 paradas de tránsito para verificar el cumplimiento de la legislación vigente y detectar posibles infracciones.

Además, los oficiales emitieron 271 citaciones judiciales por distintas violaciones a las leyes de tránsito. Entre esas infracciones destacaron 13 sanciones relacionadas con el exceso de ruido generado por sistemas de escape modificados en vehículos, una práctica que también forma parte de las conductas supervisadas por las autoridades locales.

El operativo también permitió identificar a conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol. En total, los agentes efectuaron 12 arrestos por conducir en estado de intoxicación, una infracción que representa uno de los principales factores de riesgo en las carreteras.

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Durante las labores de vigilancia, los oficiales decomisaron un arma de fuego, aunque el CMPD no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió la incautación ni informó si el hecho derivó en cargos adicionales.

La institución señaló que este tipo de despliegues busca incrementar la seguridad en las zonas con mayor movimiento vehicular y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito. Asimismo, destacó la coordinación entre las distintas unidades especializadas, cuyo trabajo conjunto permitió desarrollar controles preventivos, atender infracciones y fortalecer la presencia policial en Uptown Charlotte durante toda la semana del operativo.

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