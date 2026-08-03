Invitan a la Noche Nacional de la comunidad en Kannapolis 

Kannapolis, NC.- La ciudad de Kannapolis invita a todos, especialmente a las asociaciones de vecinos, grupos comunitarios y asociaciones de propietarios, a unirse al Departamento de Policía de Kannapolis, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m., el martes 4 de agosto, en el Teatro Swanee, ubicado en 200 West Avenue, para celebrar la Noche Nacional de la Comunidad.

«Nuestro personal de policía y bomberos, así como otros colaboradores de la comunidad, esperan conocerlos e interactuar con ustedes» dijeron las autoridades de la ciudad.

Celebrarán con comida gratis, bingo para adultos, juegos para niños y mucho más. El Departamento de Policía de Kannapolis recolectará donaciones de útiles escolares esa noche para los estudiantes de Kannapolis de kínder a 12.º grado. (No se distribuirán útiles escolares en la Noche Nacional de la Comunidad; estos se distribuirán a las escuelas durante el semestre de otoño).

Organizaciones sin fines de lucro también estarán presentes si desea información sobre servicios comunitarios o si desea saber más sobre cómo ser voluntario en una organización. Si su organización sin fines de lucro desea participar en la Noche Nacional de la Comunidad, complete el formulario de información para proveedores: https://forms.gle/vsNeDrKBKymD3dw38.

La Noche Nacional de la Comunidad es una campaña anual para fortalecer la comunidad que promueve un verdadero sentido de comunidad y brinda una excelente oportunidad para unir a la policía y los vecinos en un ambiente positivo.

El objetivo de la Noche Nacional de la Comunidad es fomentar la colaboración entre la policía y la comunidad, así como la camaradería vecinal, para que los vecindarios sean lugares seguros y acogedores para vivir.

Para obtener más información, comuníquese con Sherry Gordon al correo electrónico sgordon@kannapolisnc.gov o al teléfono 704-920-4332.

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