Charlotte, NC.- El Charlotte FC puso fin a su racha invicta de cuatro partidos ante el Chicago Fire FC. Cayó derrotado ante el Chicago Fire FC por 2-1 el sábado 1 de agosto por la noche en el Soldier Field.

Pep Biel anotó su noveno gol de la temporada 2026, marcando su segundo partido consecutivo. Biel ha participado en un gol en cada uno de los últimos cinco encuentros, sumando tres goles y tres asistencias durante este periodo.

El delantero Idan Toklomati registró su tercera asistencia de la temporada. Está empatado con Ashley Westwood como el segundo jugador con más participaciones en goles para el Charlotte FC esta temporada, con ocho.

Próximo partido

El Charlotte FC regresa a la acción el martes 3 de agosto, cuando comience su participación en la Leagues Cup contra los Pumas UNAM. El partido en el Bank of America Stadium está programado para las 8 p.m. ET.

Ubicación: Soldier Field – Chicago, Illinois

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Alineación inicial del Charlotte FC: Kahlina; Toffolo, Kessler, Morrison, Byrne, de la Torre, Diani, Biel, Westwood, Abada, Toklomati

Sustituciones: Schnegg (69′), Aloko (77′), Bronico (86′), Goodwin (86′)

Alineación inicial del Chicago Fire FC: Brady; Gutman, Elliott, Waterman, Barroso, Saletros, D’Avilla, Lod, Bamba, Lewandowski, Zinckernagel

Sustituciones: Dithejane (74′), Haile-Selassie (88′), Pineda (88′)

Goles:

18′ – CLT – Pep Biel (Asistencia: Toklomati)

20′ – CHI – Robert Lewandowski (Asistencia: Zinckernagel, Bamba)

68′ – CHI – Robert Lewandowski (Asistencia: Lod, Gutman)

Sanciones:

10′ – CHI – Salétros (Amarilla)

59′ – CHI – Waterman (Amarilla)

90’+5′ – CHI – Lewandowski (Amarilla)

Crown Legacy FC vs. Huntsville City FC

El Crown Legacy FC consiguió su tercera victoria consecutiva. Victoria por 3-1 sobre el Huntsville City FC en el Joe Davis Stadium. El CLFC abrió el marcador en el minuto 12 gracias a Andrej Subotic, quien remató un tiro de esquina. El delantero canadiense Hugo Mbongue anotó dos goles, elevando su total de la temporada a 11, con dos tantos en la segunda mitad.

Sobre el Charlotte Fútbol Club

El Charlotte Fútbol Club es el club de la Major League Soccer en las Carolinas. La misión del club es ser una fuerza unificadora que trasciende las fronteras de la ciudad y fomenta el sentido de pertenencia mediante un enfoque progresista, colectivo y ambicioso que guía los esfuerzos dentro y fuera del campo. El CLTFC está comprometido con el crecimiento a través del deporte y la participación comunitaria. El Charlotte FC es propiedad de David Tepper y forma parte de Tepper Sports & Entertainment, que también incluye el Bank of America Stadium y los Carolina Panthers. Para más información, visite CharlotteFootballClub.com.

Con información de Charlotte FC

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