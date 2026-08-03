Charlotte, NC.- CMPD investiga dos homicidios reportados durante la madrugada en hechos aislados. En el primero de ellos, dLa víctima en este caso fue identificada como Erick Holman, de 37 años de edad.

El domingo 2 de agosto, aproximadamente a la 1:38 de la madrugada, agentes de patrulla del CMPD detuvieron al sospechoso, Rondreaus Cureton, de 38 años de edad, tras una breve persecución.

Cureton fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) para ser interrogado por detectives de homicidios. Al concluir el interrogatorio, Cureton quedó bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Lee también: Operativo del CMPD deja 260 controles de tránsito y 12 arrestos

Cureton fue acusado de:

Asesinato

Posesión de un arma de fuego por un delincuente

Atropello y fuga con resultado de lesiones graves – 3 cargos

Robo de un vehículo de motor

Robo según el derecho consuetudinario

Restricción ilegal

Los familiares más cercanos de la víctima fueron notificados de esta actualización del caso.

El caso

El domingo 2 de agosto, poco después de la 1:00 a. m., agentes respondieron a una llamada por robo a una persona en la intersección de la calle E. 5th y la calle N. McDowell. Al llegar, encontraron un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos. Cuatro víctimas fueron trasladadas a hospitales locales: una con lesiones que ponían en peligro su vida y tres con lesiones que no requerían atención médica. La víctima con lesiones graves presentaba una aparente herida de bala y fue declarada fallecida en el hospital. No se busca a ninguna otra persona de interés en este momento.

Detectives de la Unidad de Homicidios y de la Unidad de Accidentes Graves acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a las Víctimas, Bomberos de Charlotte y MEDIC acudieron para brindar asistencia.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Murphy es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260802-0112-02.