Bryan Adams llevará su gira Roll With The Punches a Charlotte

Charlotte, NC.- El cantante y compositor canadiense Bryan Adams se presentará en Charlotte el próximo sábado 8 de agosto de 2026, como parte de su gira mundial Roll With The Punches. El concierto comenzará a las 7:30 p. m. en el Spectrum Center y contará con la participación especial de Pat Benatar y Neil Giraldo, dos figuras reconocidas del rock estadounidense.

La presentación forma parte del recorrido internacional con el que Adams promociona su más reciente producción discográfica y repasa los grandes éxitos que marcaron una carrera de más de cuatro décadas en la industria musical.

Lee también: Ciclo de conciertos Sonidos de Verano en Blakeney Town Center

Desde el lanzamiento de su álbum debut en 1980, el artista construyó una trayectoria que lo consolidó como uno de los músicos canadienses con mayor proyección internacional. A lo largo de ese recorrido publicó 18 álbumes de estudio y superó los 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Su catálogo reúne algunos de los temas más populares del rock de las décadas de los ochenta y noventa, además de producciones que mantuvieron su presencia en las listas internacionales. Entre sus mayores logros figura Reckless, publicado en 1984, un álbum que alcanzó un lugar entre los diez más vendidos de la lista Billboard 200 y que impulsó varios de los sencillos más representativos de su carrera.

Bryan Adams también consiguió cuatro canciones en el primer lugar del Billboard Hot 100 y obtuvo éxitos comerciales en más de 40 países. Su trabajo recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Grammy y American Music Awards, además de nominaciones a los premios Óscar y Globos de Oro por composiciones realizadas para el cine.

A lo largo de su carrera, el músico colaboró con artistas de renombre internacional como Tina Turner, Sting y Celine Dion, ampliando su presencia en distintos géneros musicales y proyectos especiales.

Lee también: Ciclo de conciertos gratuitos al aire libre en Rea Farms

Su actividad artística también alcanzó los escenarios de Broadway. En 2018 participó como coautor de la adaptación musical de Pretty Woman, producción inspirada en la exitosa película del mismo nombre.

Durante los últimos años, Adams mantuvo un ritmo constante de lanzamientos. Entre 2022 y 2023 publicó siete álbumes completos, incluido So Happy It Hurts, mientras que en 2024 creó su propio sello discográfico, Bad Records, con el propósito de desarrollar nuevos proyectos bajo una estructura independiente.

En 2025 presentó Roll With The Punches, su decimosexto álbum de estudio, trabajo que da nombre a la gira actual. El espectáculo que llegará a Charlotte combinará las nuevas canciones del artista con los clásicos que lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del rock contemporáneo, acompañado por las actuaciones de Pat Benatar y Neil Giraldo como invitados especiales.

Los organizadores informaron que las entradas para el concierto tienen precios que van desde 47 hasta 179 dólares, según la ubicación seleccionada dentro del recinto. Los boletos permanecen disponibles a través de la plataforma oficial de Ticketmaster. Los interesados pueden adquirirlos en Ticketmaster. (ticketmaster.com).

Video: Regresa Tecupae en concierto streaming para revivir sus éxitos