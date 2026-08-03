Arrestan a sospechoso vinculado a robos de correspondencia

Charlotte, NC.- Una investigación desarrollada durante varias semanas permitió el arresto de un hombre señalado por su presunta participación en una serie de robos de correspondencia en complejos de apartamentos. El operativo reunió a investigadores del CMPD de South Division, la Unidad de Reducción de Delitos del Área de Servicio Suroeste y el Servicio de Inspectores Postales de Estados Unidos (USPIS), quienes coordinaron esfuerzos para identificar al sospechoso y reunir las evidencias del caso.

After an extended joint investigation, an arrest has been made in a series of mail theft cases. Investigators from our South Division and our Southwest Service Area Crime Reduction Unit worked with United States Postal Inspector Service (USPIS) to identify and ultimately… pic.twitter.com/lOTLSqUPAZ — CMPD News (@CMPD) August 2, 2026

Las autoridades informaron que el detenido utilizaba llaves maestras para acceder a buzones comunitarios instalados en edificios residenciales. Según la investigación, el hombre sustraía diferentes piezas de correspondencia y otros artículos almacenados en los módulos postales.

El sospechoso se llama Jamario Darden, de 32 años de edad. Tras su captura, las autoridades presentaron cargos por robo de tarjeta de transacción financiera, hurto menor y posesión de un arma de fuego por parte de una persona con antecedentes que le prohíben portar este tipo de armas.

Lee también: Cae el ladrón de correos de Unionville tras semanas de robos en la autopista 218

Durante el procedimiento, los investigadores también notificaron a Darden sobre varias órdenes de arresto pendientes emitidas en Wilkes County. Esas órdenes incluyen acusaciones por hurto de bienes en acción, falsificación de documentos, emisión de instrumentos con endosos falsificados, obtención de bienes mediante declaraciones fraudulentas y robo de identidad.

Además, el detenido recibió la notificación de una orden de captura como fugitivo emitida por el estado de Carolina del Sur, lo que amplía el alcance de las investigaciones relacionadas con su presunta actividad delictiva.

Como parte del operativo, los agentes recuperaron una cantidad de correspondencia que, presuntamente, había sido sustraída de diferentes buzones. Las autoridades indicaron que el material será clasificado y revisado en coordinación con el Servicio de Inspectores Postales de Estados Unidos para identificar a los destinatarios y definir los pasos necesarios para su devolución o para incorporarlo al proceso judicial.

Lee también: Investigación por robo de correo deriva en captura de sospechoso que huyó a México

Los organismos participantes destacaron que la investigación requirió una estrecha coordinación entre agencias federales y locales. El equipo analizó información preliminar, ejecutó órdenes de registro y desarrolló un proceso detallado para la recolección, documentación y clasificación de las evidencias obtenidas durante las diligencias.

Las autoridades señalaron que la colaboración entre las distintas unidades resultó determinante para avanzar en el caso y atribuyeron el resultado a la planificación conjunta, el intercambio constante de información y el trabajo especializado de los investigadores. El caso permanece abierto mientras continúan las diligencias para establecer si el sospechoso mantiene vínculos con otros robos de correspondencia registrados en la zona.

Video: Evite ser víctima de robo