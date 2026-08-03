Craven, NC.- Las autoridades de Carolina del Norte acusaron a un matrimonio por su presunta participación en una serie de robos de unidades de aire acondicionado en iglesias ubicadas en la comunidad de Harlowe, en Craven County. La investigación involucra a varias agencias de seguridad y permanece abierta mientras los detectives continúan recopilando información sobre otros posibles hechos relacionados.

La Oficina del Sheriff de Craven County informó que recibió múltiples denuncias entre el 18 y el 23 de julio de 2026, luego de que varias congregaciones reportaran el robo de equipos de aire acondicionado de sus instalaciones.

A partir de esas denuncias, el Departamento de Investigación Criminal inició las diligencias correspondientes con el apoyo de las oficinas del sheriff de los condados Carteret y Jones. El trabajo conjunto permitió identificar como principales sospechosos a William Earl Harper, de 43 años, y Gretchen Leanne Harper, de 44, residentes de Old Mail Road, en Newport, Carolina del Norte.

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Los investigadores atribuyen a la pareja una serie de delitos relacionados con el hurto de equipos y la comercialización de materiales metálicos obtenidos de esas unidades. Según las autoridades, ambos enfrentan cargos en más de un condado debido a la presunta participación en hechos ocurridos en distintas jurisdicciones.

En el condado Craven, William Harper enfrenta tres cargos de robo grave y tres cargos adicionales por obtención de bienes mediante falsas pretensiones. En el condado Jones, las autoridades le imputan cuatro cargos de robo de propiedad con el propósito de obtener metales no ferrosos, cuatro cargos por obtención de bienes mediante falsas pretensiones, tres cargos de robo grave y un cargo por allanamiento en primer grado.

Por su parte, Gretchen Harper enfrenta en Craven tres cargos de robo grave y tres cargos por obtención de bienes mediante falsas pretensiones. En el condado Jones, las autoridades le formularon tres cargos de robo de propiedad para obtener metales no ferrosos, cuatro cargos por obtención de bienes mediante falsas pretensiones, tres cargos de robo grave y un cargo por allanamiento en primer grado.

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Ambos permanecen recluidos en la cárcel del condado Carteret mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.

El sheriff Chip Hughes destacó la coordinación entre las distintas agencias que participaron en la investigación y afirmó que la rápida identificación de los sospechosos refleja el compromiso de las fuerzas del orden con la protección de las comunidades y la búsqueda de justicia para las víctimas.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa activa y no descartan la posibilidad de nuevas actuaciones conforme avancen las pesquisas. Los investigadores formalizaron los cargos contra William y Gretchen Harper el 31 de julio de 2026, fecha en la que concluyó el operativo que permitió vincular a la pareja con los robos denunciados en los condados Craven y Jones.

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